Sánchez y Moreno destacan la coordinación y la "lealtad" ante la tragedia de Adamuz

Adamuz (Córdoba), 19 ene (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente andaluz, Juanma Moreno, han destacado este lunes la unidad, la coordinación y la "lealtad" de las administraciones ante la tragedia ferroviaria de Adamuz.
En una declaración a los medios desde la localidad cordobesa, Sánchez ha señalado que, ante una tragedia, la sociedad exige a sus instituciones "unidad en el dolor y unidad en la respuesta" y ha garantizado que desde el primer momento el Estado ha actuado "unido, coordinado y con lealtad".
Moreno ha recurrido prácticamente a las mismas palabras y ha agradecido a todas las administraciones la coordinación ante la catástrofe. EFE
Últimas Noticias
El Govern ve "una mayoría grande" en la UE a favor de reconocer las lenguas cooficiales
Las fotografías poéticas del chileno Sergio Larraín llegan a Foto Colectania de Barcelona
El buque Furor se integra en misión de la UE de vigilancia marítima en el Golfo de Guinea
Cerdán pide aplazar su declaración ante la jueza, acusado de mentir en la Comisión Koldo
Exjefe de Bomberos sobre Mazón a su llegada al Cecopi el 29-O: Organizó una reunión y trasladó información a medios
MÁS NOTICIAS