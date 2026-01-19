Sánchez y Moreno destacan la coordinación y la "lealtad" ante la tragedia de Adamuz

Adamuz (Córdoba), 19 ene (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente andaluz, Juanma Moreno, han destacado este lunes la unidad, la coordinación y la "lealtad" de las administraciones ante la tragedia ferroviaria de Adamuz.

En una declaración a los medios desde la localidad cordobesa, Sánchez ha señalado que, ante una tragedia, la sociedad exige a sus instituciones "unidad en el dolor y unidad en la respuesta" y ha garantizado que desde el primer momento el Estado ha actuado "unido, coordinado y con lealtad".

Moreno ha recurrido prácticamente a las mismas palabras y ha agradecido a todas las administraciones la coordinación ante la catástrofe. EFE