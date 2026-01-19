Los Lakers respiran en Toronto, 'KD' supera a Nowitzki y los Hornets asaltan Denver

Washington, 18 ene (EFE).- Los Angeles Lakers encontraron alivio este domingo en Toronto con una victoria sobre los Raptors, Kevin Durant escaló al sexto puesto de la lista histórica de anotadores de la NBA al superar a Dirk Nowitzki en el triunfo de los Houston Rockets frente a los New Orleans Pelicans y los Charlotte Hornets dieron la sorpresa al ganar en Denver.

Los Lakers (25-16) venían de perder con Hornets y Portland Trail Blazers, y una tercera derrota habría encendido alarmas en Los Ángeles. Pero los Lakers reaccionaron a tiempo y se llevaron el duelo en Toronto por 110-93.

Luka Doncic anotó 25 puntos y LeBron James 24, pero la victoria angelina la lideró Deandre Ayton con 25 puntos y 13 rebotes.

El último cuarto fue clave en el triunfo de los Lakers, que dejaron a los Raptors en apenas 13 puntos en un parcial de 13-23.

Scottie Barnes con 22 puntos, Sandro Mamukelashvili con 20 y Brandon Ingram con 19 puntos fueron los máximos anotadores de Toronto, cuartos en el Este con un balance de 25-19.

Kevin Durant superó a Dirk Nowitzki como el sexto máximo anotador de la historia de la NBA. El alemán sumó 31.560 puntos, una cifra que 'KD' dejó atrás con un tiro libre a 15 segundos del final del partido que los Rockets ganaron por 119-110 a los Pelicans.

Durant tiene ahora en el punto de mira a Michael Jordan, quinto en la lista histórica de la NBA con 32.292 puntos, un registro que el de Houston podría alcanzar esta misma temporada si mantiene su promedio de 26,2 puntos por partido y las lesiones le respetan.

Los Rockets (25-15) se llevaron el triunfo este domingo impulsados por los 32 puntos y 8 rebotes de Jabari Smith Jr. Alperen Sengun aportó 21, Amen Thompson 20 y Kevin Durant 18.

Los Hornets (16-27) dieron la campanada al derrotar 87-110 a los Nuggets (29-14) en Denver en un partido que dominaron de inicio a fin, con una máxima diferencia de 33 puntos.

Charlotte, uno de los peores de la liga, ha completado una semana sorprendente que empezó con una contundente paliza a los Utah Jazz (95-150), un triunfo por 117-135 sobre los Lakers y la victoria en Denver, intercalados con dos derrotas.

Los Nuggets vieron cortada una racha de cuatro triunfos seguidos que les tenía segundos en el Oeste pese a no contar con el serbio Nikola Jokic desde hace tres semanas.

Brandon Miller lideró a los Hornets con 23 puntos, mientras que Jamal Murray anotó 16 para los Nuggets.

La jornada de este domingo arrancó con el duelo en Londres entre los Grizzlies y los Magic, conquistado por Memphis 126-109 con 24 puntos de Ja Morant, la revancha del partido que había ganado Orlando en Berlín tres días antes.

Además, los Chicago Bulls ganaron por 124-102 a los Brooklyn Nets y los Sacramento Kings perdieron por 110-117 frente a los Portland Trail Blazers. EFE