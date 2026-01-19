Espana agencias

La ministra Montero se desplaza este lunes al lugar de la colisión en Adamuz (Córdoba)

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acude este lunes por la mañana a la zona del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) que se ha saldado, hasta el momento, con 39 fallecidos y 152 heridos.

La también líder del PSOE de Andalucía, acudirá al punto donde se produjo el accidente este domingo, según trasladan fuentes del Ministerio de Hacienda a Europa Press.

En la zona de la catástrofe ya se encuentra el ministro de Transportes, Óscar Puente y también acudirá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El siniestro se produjo el domigo por la tarde, cuando un tren Iryo con origen en Málaga y destino Madrid invadió la vía contigua y colisionó con otro tren que circulaba desde Madrid con destino Huelva.

