El Betis empató a cero en un su única visita oficial a Grecia

Sevilla, 19 ene (EFE).- El Betis, que este jueves disputa su partido de la séptima jornada de la primera fase de la Liga Europa en el campo del Paok de Salónica, empató a cero en su único precedente oficial en Grecia, hace siete temporadas en El Pireo frente al Olympiakos.

En la primera jornada de la fase de grupos de la edición 18/19 de este mismo torneo, el equipo entonces entrenado por Quique Setién sumó un punto en el Georgios Karaiskakis, donde fue titular el argentino Giovani Lo Celso y estuvieron en el banquillo Pau López, Júnior Firpo y Marc Bartra.

Estos cuatro futbolistas están actualmente en la plantilla bética pero todos ellos han regresado al club después de ser traspasados.

El Betis, que ganó por la mínima -con gol de Canales- el partido de vuelta, encabezó entonces el grupo F por delante del Olympiakos, que se clasificó a expensas del Milan AC y del Dudelange luxemburgués. EFE

