Espana agencias

Diez detenciones en O Salnés (Pontevedra) en un operativo contra el tráfico de drogas

Guardar

Pontevedra, 22 abr (EFE).- Al menos diez personas han sido detenidas este miércoles en un operativo policial desarrollado en la comarca pontevedresa de O Salnés contra la venta de cocaína, heroína y hachís.

La operación, han informado fuentes de la investigación, está siendo desarrollada de manera conjunta por agentes de las unidades Udyco y Greco de la Policía Nacional y del equipo EDOA de la Guardia Civil.

Está dirigida por la magistrada de la plaza número 2 de la sección civil y de instrucción del Tribunal de Instancia de Caldas de Reis, que ha decretado el secreto de sumario sobre este operativo contra el narcotráfico.

Los arrestados pasarán a disposición judicial, previsiblemente el próximo viernes, según ha avanzado el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

Fuentes del caso han confirmado a EFE que esta operación no se limita a O Salnés y que incluso iría más allá de Galicia.

En el caso de la provincia pontevedresa, se han realizado detenciones y registros en diversas propiedades de Vilagarcía, Vilanova y A Illa de Arousa. EFE

1011573

Últimas Noticias

El rey define la literatura como una gran escuela de libertad

Infobae

En libertad por su avanzado embarazo la madre del niño asesinado en Garrucha (Almería)

Infobae

El lotero de la Primitiva millonaria de A Coruña: "Mi conciencia está tranquila"

Infobae

El Cervantes reúne la obra de las creadoras argentinas María Elena Walsh y Sara Facio

Infobae

Han Kang: "El arte y la literatura siempre están al lado de la vida"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Rusia revisará teléfonos y ordenadores antes de cruzar la frontera y negarse podrá suponer hasta un arresto

Rusia revisará teléfonos y ordenadores antes de cruzar la frontera y negarse podrá suponer hasta un arresto

La UE aprueba el préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania, acordado en diciembre, tras retirar Hungría su veto

María Guardiola es reelegida presidenta de Extremadura con el apoyo de Vox: “Quiero llorar, gritar y divertirme”

La Armada termina el ejercicio ‘Marsec-26’ tras colaborar con la Policía Nacional en salvamento marítimo o protección ante el tráfico de drogas

El Ayuntamiento de Madrid confirma que no devolverá el dinero de las multas anuladas por saltarse la zona de bajas emisiones

ECONOMÍA

Aagesen asegura que España tiene un suministro “muy positivo” de queroseno a corto plazo y reservas “sólidas” de petróleo

Aagesen asegura que España tiene un suministro “muy positivo” de queroseno a corto plazo y reservas “sólidas” de petróleo

La presión sobre el mercado de alquiler sigue al alza: el precio medio alcanza los 1205 euros y ya hay 141 interesados por anuncio

La Unión Europea plantea rebajas fiscales a la electricidad para hacer frente al impacto de la guerra en Oriente Medio

Lufthansa cancela 20.000 vuelos para ahorrar combustible ante la escalada de precios por la guerra en Oriente Medio

Las prioridades en los pisos compartidos de España: prefieren inquilinos fumadores que mascotas

DEPORTES

La inversión millonaria de Jude Bellingham: compra un equipo, pero no es de fútbol

La inversión millonaria de Jude Bellingham: compra un equipo, pero no es de fútbol

Topuria se burla de su rival Pimblett: “Me demostró que es una pequeña salchicha”

Rafa Jódar, el joven que pisó la tierra madrileña por primera vez como ‘sparring’ y ahora debuta en el Mutua Madrid Open como tenista profesional

Simone Biles reivindica la salud mental en su visita a ‘El Hormiguero’: “Quiero que todo el mundo sepa que la terapia funciona”

Rodri vuelve a lesionarse, Guardiola le descarta para los próximos partidos, pero parece no peligrar para el Mundial 2026