Diez detenciones en O Salnés (Pontevedra) en un operativo contra el tráfico de drogas

Pontevedra, 22 abr (EFE).- Al menos diez personas han sido detenidas este miércoles en un operativo policial desarrollado en la comarca pontevedresa de O Salnés contra la venta de cocaína, heroína y hachís.

La operación, han informado fuentes de la investigación, está siendo desarrollada de manera conjunta por agentes de las unidades Udyco y Greco de la Policía Nacional y del equipo EDOA de la Guardia Civil.

Está dirigida por la magistrada de la plaza número 2 de la sección civil y de instrucción del Tribunal de Instancia de Caldas de Reis, que ha decretado el secreto de sumario sobre este operativo contra el narcotráfico.

Los arrestados pasarán a disposición judicial, previsiblemente el próximo viernes, según ha avanzado el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

Fuentes del caso han confirmado a EFE que esta operación no se limita a O Salnés y que incluso iría más allá de Galicia.

En el caso de la provincia pontevedresa, se han realizado detenciones y registros en diversas propiedades de Vilagarcía, Vilanova y A Illa de Arousa. EFE

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