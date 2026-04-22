Vox asegura que también quiere la "prioridad nacional" en Andalucía

Sevilla, 22 abr (EFE).- El candidato de Vox a presidir la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, ha señalado que su partido también quiere que se instaure en esta comunidad la "prioridad nacional" en cuestiones como las ayudas sociales o el acceso a la vivienda protegida y ha dicho que no sabe "qué le molesta a la gente" en ese asunto.

Gavira, que ha convocado a los medios en la Portada de la Feria de Abril de Sevilla, ha explicado que quieren "más seguridad y menos inmigración ilegal", algo que considera que van a conseguir en Extremadura "atacando" los "empadronamientos falsos" y "cualquier tipo de subvención que reciben las ONG que contribuyen".

Ha cuestionado si Andalucía "se va a quedar detrás" de otras regiones como Extremadura o "más pronto que tarde" Aragón y ha opinado que lo que está en juego no es "la tranquilidad" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, sino "seguir con retraso" en relación al resto de regiones.

Ha dicho que "cuando Vox está en los gobiernos o influye en los gobiernos las cosas cambian" y eso es lo que quieren en Andalucía.

Ha criticado que Moreno le haya "dado la razón" a Vox al "reconocer" que gestiona la Junta "como se gestionaba en la época de los socialistas" al no querer "arreglar" la organización del Servicio Andaluz de Salud "porque no quería meterse en líos, porque no quería revuelos".

Gavira cree que Moreno se ha "autoinculpado" de "los males" de la atención sanitaria por "falta de valor" para hacer "lo que todos los andaluces demandan".

Respecto al debate electoral a cinco en RTVE, ha dicho que les interesa que todos los andaluces conozcan las posturas de cada partido y poder "mostrar" lo que él considera "mafia o corrupción" del PSOE y el "fraude y estafa permanente" del PP. EFE