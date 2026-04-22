Turistas denuncian una presunta estafa digital tras quedarse sin alojamiento en Barcelona

Barcelona, 22 abr (EFE).- Un centenar de turistas han tenido problemas para alojarse en Barcelona durante la noche de este martes al comprobar que sus reservas no figuraban en el hotel Standbyme Ramblas y denuncian haber sido víctimas de una estafa digital a través de la plataforma Booking.com.

Según ha adelantado 'El Periódico de Cataluña' y ha podido comprobar EFE, al llegar al hotel los turistas han visto que en el establecimiento no figuraban sus reservas y tampoco han obtenido una respuesta de Booking.com, que días atrás alertó de un probable aumento de estafas tras sufrir un ciberataque.

En declaraciones a EFE, una de las recepcionistas de ese céntrico hotel de la capital catalana, Josefina, ha explicado que alrededor de las 20:00 horas del martes dejaron de tener acceso a su perfil de Booking.com, coincidiendo con la llegada masiva de personas supuestamente con reservas para alojarse en sus habitaciones.

"Nuestro perfil estaba bloqueado y empezaron a ingresar muchas personas con reservas, con la dirección y las fotos correctamente, pero con correos y teléfonos que no eran nuestros", ha relatado la empleada de Standbyme Ramblas, quien puntualiza que al menos un centenar de personas acudieron a la recepción con este problema.

Al ponerse en contacto con la plataforma, les trasladaron que todo parecía funcionar con normalidad, pero que no constaba que alguna vez hubieran sido propietarios de su propia cuenta de Booking.com y que "aparecían nombres de otras personas y de otros países como si fueran los propietarios".

"Informaban (a los clientes) por un correo oficial, que se hacía pasar por nosotros, que la reserva estaba confirmada, pero que el cobro no se había podido realizar por un error y les enviaban un correo con un enlace aparte para cobrarles aparte", ha detallado Josefina.

Una de las usuarias afectadas, Estefanía, que viajó desde Ponferrada a Barcelona "muy contenta y motivada", con la ilusión de acudir a la firma de libros de Sant Jordi, cuenta a EFE que siempre hace sus reservas a través de Booking.com, pero a raíz de esta situación sospecha que su perfil "ha sido hackeado".

"He perdido mi reserva, mi perfil y tengo que llamar al banco para cancelar la cuenta. A 24 horas de Sant Jordi, las reservas están muy complicadas", ha lamentado.

Coincide con esta teoría una visitante colombiana, Viviana, quien argumenta que desde Standbyme Rambla les han comunicado que "les hackearon la página y que tienen múltiples reservas en sus alojamientos", por lo que no pueden recibirlos.

Otra turista perjudicada que viene de Italia, Cristina, dice que aterrizó a la capital catalana con la convicción de haber hecho una reserva a través del perfil oficial del hotel, pero que cuando llegó al establecimiento "no estaba la reserva" y que nadie se puso en contacto con ella para avisarle de la situación.

"Estuvimos hasta la una de la noche buscando algo libre, llamamos a tres hoteles distintos, pero no encontramos nada. Tenemos que dormir en la calle", ha asegurado, con la esperanza de encontrar algún alojamiento pese a la dificultad de conseguirlo en la víspera de Sant Jordi. EFE

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