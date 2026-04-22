El ex número 2 de Ábalos dice que le molestó que Aldama le preguntara sobre Air Europa

Madrid, 22 abr (EFE).- El ex secretario de Estado de Transportes Pedro Saura ha declarado este miércoles en el Tribunal Supremo que le molestó que el comisionista Víctor de Aldama quisiera hablar con él del rescate a Air Europa y ha asegurado que, en una llamada de "dos minutos", le dijo que no era competencia del Ministerio, sino de la SEPI.

Ahora al frente del Grupo Correos, Pedro Saura ha sido el último testigo de la sesión matinal de este miércoles en el juicio al exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y Víctor de Aldama, reconocido comisionista, por supuestos amaños en contratos de mascarillas.

Su testimonio se ha centrado fundamentalmente en los meses antes al rescate que concedió el Gobierno en noviembre de 2020 a Air Europa y en los contactos que tuvo con Koldo García y con Víctor de Aldama.

Fue Koldo García, según ha indicado, quien le pidió que llamase al comisionista, después de que éste le enviase un wasap y le solicitase hablar con él. Saura entonces no sabía quién era Aldama, pero le llamó porque creyó que el exasesor se lo reclamaba de parte de Ábalos.

Una llamada "de cortesía", ha señalado, y que no le sentó bien. "Me molestó porque entendía que ese tipo de conversaciones no se pueden producir", ha reconocido, y porque él quería "encapsular" todo lo relacionado con el rescate en el Ministerio.

Su respuesta, ha dicho, fue "de manual": "la ayuda para Air Europa, si eventualmente se produce, dependerá de la SEPI y no de Transportes".

Saura ha relatado que, aunque él no conocía a Aldama, después su equipo le dijo que "el presidente del Zamora" -cargo que entonces tenía el empresario- "estaba por el Ministerio", y ha señalado que más tarde recordó que llegó a reunirse con él.

Fue una reunión con Koldo García y el ex consejero delegado de Globalia -matriz de Air Europa- Javier Hidalgo en el Ministerio. Ellos iban con una persona que no habló y que él no conocía. Más tarde ha comprobado que era Aldama.

En otra ocasión se reunió con Hidalgo en el despacho de Ábalos, ya que el empresario quería saber por qué Saura condicionaba la última parte del rescate a su salida de la compañía.

Especialmente polémica está siendo la publicación de una nota de prensa del Ministerio de Transportes sobre el rescate de Air Europa que la Fiscalía atribuye a una influencia de Ábalos en favor de Aldama.

Saura ha rechazado que fuese un comunicado oficial, sino un "argumentario" o "guion" de tres párrafos que él, según su criterio, y su equipo promovieron, y que quería que fuese destinado a algunos periodistas económicos.

Preguntado sobre por qué esa nota acabó saliendo íntegramente y entrecomillada en los medios, el testigo ha reiterado que "no era para mandar" a la prensa; él se lo envió a Ábalos y nunca habló de ella ni con Aldama ni con Hidalgo.

Antes que él ha comparecido el exjefe de gabinete de Ábalos Ricardo Mar, ahora secretario general de Paradores, quien también ha subrayado que "no hay ninguna nota oficial sobre el rescate de Air Europa" en agosto de 2020 con el membrete de Fomento -que luego pasó a ser Transportes-.

Lo que hubo, ha dicho, es "un comunicado de prensa cuya redacción se acordó" con Pedro Saura, que llevaba los temas técnicos de las negociaciones con Air Europa.

Por otro lado, Ricardo Mar ha explicado varios viajes oficiales del Ministerio. En alguno de ellos vio a Jéssica Rodríguez, expareja de Ábalos, pero está "seguro" de que esos "no los pagaba" Fomento.

También ha citado un viaje del exministro a Georgia y otro a Oaxaca (México), estado del que Aldama era representante, si bien el testigo ha subrayado que el comisionista "nunca" le dio "ninguna indicación sobre ese viaje"; es más, ha dicho que "el señor Aldama no era parte de la organización, en ningún caso" y "nunca formó parte de ninguna delegación oficial del Ministerio de Fomento". Ni siquiera le vio en el avión, ha apostillado.

Y las veces que le vio en el Ministerio, "prácticamente todas" estaba "con el señor Koldo".EFE

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