Sumar urge al PSOE a pactar una propuesta de vivienda en el seno del Gobierno y rechaza "regalos a los propietarios"

Lara Hernández descarta avalar incentivos fiscales al sector inmobiliario y exige al partido liderado por Pedro Sánchez consensuar medidas efectivas para afrontar la crisis habitacional, advirtiendo que “la ciudadanía está enfadada y exige soluciones urgentes”

En el marco del Grupo Coordinador de Movimiento Sumar, Lara Hernández ha manifestado que las recientes propuestas del Partido Socialista Obrero Español para abordar la problemática habitacional ya han perdido vigencia política, subrayando que “la ciudadanía está enfadada y lo que exige son soluciones urgentes”. Según informó el medio que cubrió sus declaraciones, Hernández planteó que Sumar no respaldará ningún plan que contemple bonificaciones o incentivos fiscales para los propietarios, al considerar que estas medidas no resuelven el acceso a la vivienda y perpetúan la desigualdad social.

De acuerdo con la información publicada por el medio, la co-coordinadora general de Sumar ha reiterado la necesidad de que el PSOE se siente a negociar con su partido una propuesta de vivienda dentro del Gobierno de coalición, en vez de impulsar iniciativas de manera unilateral. A juicio de Hernández, “la vivienda es hoy el principal conflicto social del país” y representa “la fábrica de la desigualdad”, razón por la cual urgió a pactar soluciones reales y no implementar parches temporales o “propaganda”.

La representante de Sumar explicó que su formación rechaza lo que denomina “regalos a los de siempre”, criticando en especial los planteamientos del Partido Socialista referidos a la bonificación de propietarios o caseros. Hernández sostuvo que “bonificar a los caseros no soluciona el problema de la vivienda” y que otorgar dinero público a los rentistas no produce una disminución en el precio de los alquileres. En este contexto, expresó de manera tajante: “No vamos a votar bonificaciones a propietarios”.

Entre las demandas específicas de Sumar incluidas en la información difundida, figura la regulación del alquiler de temporada y de los alquileres de habitaciones, así como la prórroga de los contratos de arrendamiento que vencen este año. Según detalló Hernández, resulta imprescindible acordar en el seno del Ejecutivo una propuesta conjunta, ya que la actual iniciativa socialista “ya está políticamente muerta”.

Al detallar el posicionamiento de su partido, la dirigente remarcó que “cuidar el Gobierno de coalición no es lanzar medidas unilaterales que nadie va a apoyar”, sino sentarse a negociar y acordar “soluciones reales”. Hernández hizo referencia explícita al Real Decreto-ley de vivienda presentado por su grupo parlamentario, en el que defienden acción directa del Estado, regulación del mercado y protección específica a los inquilinos.

El medio que recogió sus declaraciones informó, además, que la portavoz de Sumar insistió en cerrar cuanto antes un acuerdo que responda a la gravedad de la emergencia habitacional que se vive actualmente en España. Según puntualizó Hernández, “la vivienda es un conflicto social y los conflictos sociales se resuelven con políticas valientes”.

Las divergencias entre Sumar y el Partido Socialista en torno a la gestión de la vivienda evidencian la tensión actual dentro del Gobierno de coalición. La petición de negociación directa y el rechazo frontal a las compensaciones económicas para los propietarios ponen de manifiesto el clima de exigencia en el que el sector observa la evolución de las políticas habitacionales, especialmente ante el deterioro del acceso a la vivienda y el malestar social al que ambas formaciones hacen referencia según lo publicado por los medios.

Sumar insiste en el carácter urgente que atribuye la ciudadanía a esta cuestión y apunta a la necesidad de regular nuevos formatos de arrendamiento y de ampliar la protección legal para quienes viven de alquiler. El medio que cubrió estas manifestaciones recogió la exigencia de Hernández de enfrentar el problema mediante regulación y medidas de intervención que respondan a la magnitud del conflicto, evitando, según su planteamiento, políticas de beneficio a propietarios que no alteran las condiciones del mercado del alquiler.

