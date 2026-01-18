Moncho Fernández: "Hemos sabido leer muy bien el partido para ganar desde la defensa"

Badalona (Barcelona), 18 ene (EFE).- El técnico del Bàsquet Girona, Moncho Fernández, ha remarcado que "el equipo ha sabido leer muy bien el partido para ganar desde la defensa" en la victoria de los suyos por 71-74 en la pista del Joventut.

El entrenador gallego se ha mostrado muy contento por ganar un complicado derbi en Badalona. "Veníamos de una semana complicada con varios entrenamientos con bajas, así que tiene mucho mérito el partido defensivo que hemos hecho", ha afirmado.

"Es cierto que en el tramo final teníamos el partido casi cerrado, pero los nervios nos han provocado algunas pérdidas que les han hecho tener opciones para forzar la prórroga", ha añadido.

Por último, Fernández ha hablado del nivel del equipo en las últimas semanas. "Hace tiempo que estamos trabajando bien, como hemos demostrado en los últimos partidos, y nuestro trabajo es fenomenal. Nuestro espíritu de trabajo sigue intacto", ha finalizado. EFE

