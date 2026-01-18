Espana agencias

Moncho Fernández: "Hemos sabido leer muy bien el partido para ganar desde la defensa"

Guardar

Badalona (Barcelona), 18 ene (EFE).- El técnico del Bàsquet Girona, Moncho Fernández, ha remarcado que "el equipo ha sabido leer muy bien el partido para ganar desde la defensa" en la victoria de los suyos por 71-74 en la pista del Joventut.

El entrenador gallego se ha mostrado muy contento por ganar un complicado derbi en Badalona. "Veníamos de una semana complicada con varios entrenamientos con bajas, así que tiene mucho mérito el partido defensivo que hemos hecho", ha afirmado.

"Es cierto que en el tramo final teníamos el partido casi cerrado, pero los nervios nos han provocado algunas pérdidas que les han hecho tener opciones para forzar la prórroga", ha añadido.

Por último, Fernández ha hablado del nivel del equipo en las últimas semanas. "Hace tiempo que estamos trabajando bien, como hemos demostrado en los últimos partidos, y nuestro trabajo es fenomenal. Nuestro espíritu de trabajo sigue intacto", ha finalizado. EFE

jvs/gmh/jpd

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Feijóo apuesta por incentivar la venta de coches para rebajar su edad y reducir emisiones

Infobae

Indra aminora alza al 2,77 % tras lograr la gestión de billetes de transportes de Londres

Infobae

71-74. El Bàsquet Girona anula al Joventut desde la defensa y asalta el Olímpic

Infobae

Talgo dice que el consejero Gonzalo Urquijo dimitió por "razones estrictamente personales"

Infobae

Xavi Pascual: "No podemos estar para nada satisfechos con la primera parte"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Detienen a dos funcionarios de

Detienen a dos funcionarios de la cárcel de Palma por favorecer a presos a cambio de dinero: introducían móviles y objetos de lujo en la prisión

Feijóo hace frente común con sus barones y firman una declaración con una propuesta de financiación autonómica

La Audiencia Provincial de Madrid confirma la denegación de nacionalidad española a una solicitante colombiana descendiente de sefardíes

El Supremo multa a una madre por ignorar una orden judicial e impedir que sus hijos vean a sus abuelos: seis euros diarios durante seis meses

La Unidad canina de la Guardia Civil encuentra a la mujer de 49 años desaparecida en Cangas del Narcea, Asturias, en buen estado físico

ECONOMÍA

Estos son los resultados ganadores

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 18 enero de 2026

La Gomera sufre un nuevo apagón general en toda la isla

La tarifa de la luz en España para este lunes

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once: Sorteo 2 del 18 de enero de 2026

Comprueba los resultados del Sorteo 2 la Triplex de la Once este domingo 18 de enero

DEPORTES

Las palabras de Alcaraz tras

Las palabras de Alcaraz tras su primera victoria en el Open de Australia: “Aún tengo que adaptarme a las condiciones y la pista”

Alcaraz estrena nueva era en el Open de Australia con una victoria ante Walton

Ilia Topuria anuncia la fecha de su regreso al cuadrilátero y quién será su rival

Pitada masiva al Real Madrid: la afición no perdona y recibe con sonido de viento al equipo en su vuelta al Bernabéu

Arbeloa se enfrenta por primera vez al escrutinio del Santiago Bernabéu en el duelo liguero ante el Levante