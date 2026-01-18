Espana agencias

Los pescadores pararán en los puertos y protestarán en Madrid contra la norma de control

Madrid, 18 ene (EFECOM).- Las cofradías de pescadores pararán este lunes 19 en los puertos españoles, cerrarán las lonjas y se manifestarán en Madrid y en las delegaciones o subdelegaciones del Gobierno, para protestar contra la nueva norma de control de la Unión Europea (UE).

La Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP) ha convocado los paros y las concentraciones, entre ellas las que mantendrá frente a la sede de la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), que ese día se reunirá con el sector para tratar el controvertido reglamento.

Los pescadores paralizarán sus barcos y cerrarán las lonjas, muchas de las cuales están gestionadas por las cofradías; la flota de bajura de la patronal de armadores Cepesca apoyará la movilización.

En la movilización de Madrid está prevista la participación de representantes de las 220 cofradías que componen la FNCP; los que no viajen a la capital preparan también concentraciones en las delegaciones o subdelegaciones del Gobierno.

Los pescadores exigirán "una normativa justa, consensuada y adaptada a la realidad del sector pesquero", según un comunicado de las cofradías.

La FNCP decidirá si la flota retoma la actividad en el mar según los resultados o acuerdos la reunión con la Secretaría General de Pesca del MAPA y a la que también han sido convocados los armadores, representados por la patronal Cepesca.

Las cofradías rechazan el reglamento por obligaciones polémicas como la de comunicar con al menos cuatro horas de antelación la entrada a puerto y el registro de las capturas desde el denominado "kilo cero", unas exigencias que, según el sector, no se ajustan a la realidad diaria de la flota de bajura.

La FNCP ha denunciado que el reglamento impone "obligaciones absurdas, peligrosas e inaplicables que ponen en jaque a miles de pescadores" y a la pesca fresca de proximidad, y ha instado al MAPA a actuar de inmediato ante estas medidas.

Estos pescadores consideran inadmisible la imposición de un preaviso de llegada a puerto de cuatro horas para embarcaciones que faenan a pocos minutos de la costa y realizan mareas de menos de 24 horas.

"Se está obligando a los barcos a parar, esperar y perder dinero en el mar solo para cumplir un trámite burocrático. Es una medida inútil, ineficaz y profundamente dañina", según el presidente de la FNCP, Basilio Otero.

En cuanto a la medida de "kilogramo cero", las cofradías han argumentado que está desconectada de la realidad, porque "pretender que un pescador pese gramos en cubierta, con el barco en movimiento y en plena faena no es control, es desconocimiento de cómo se opera en el mar".

Las cofradías han reclamado la "exención inmediata de la obligación de notificación previa para los buques con mareas inferiores a 24 horas, tal y como permite el reglamento, y un plazo máximo de 30 minutos, como medida transitoria, ajustada al tiempo real de navegación", según la FNCP.

También han solicitado instrucciones "claras y vinculantes" para que no se sancionen capturas "de minimis" y que se permita el conteo de ejemplares en aquellas capturas mínimas, evitando "sanciones injustas", según la FNCP. EFECOM

