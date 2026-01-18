Illa está "bien y estable" en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona aunque sigue con pruebas

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, está "bien y estable" en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona aunque este domingo sigue con las pruebas que empezaron el sábado por la tarde a raíz de un dolor muscular tras practicar deporte.

La Generalitat ha informado este domingo por la tarde de su situación y ha añadido que a las 19.30 los médicos informarán de su estado de salud en rueda de prensa en el hospital.

Illa mantiene suspendida su agenda: el sábado por la mañana había visitado el Ayuntamiento de Ascó (Tarragona), el mismo día fue al hospital y suspendió su participación prevista para este domingo por la mañana en la Media Maratón de Granollers (Barcelona).