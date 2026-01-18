Espana agencias

El gasto en alimentos de marca blanca subió el 6,3 % en 2025, según la consultora Circana

Madrid, 18 ene (EFE).- El gasto en alimentos de marca de distribución subió el 6,3 % en 2025 respecto al año anterior, el mayor incremento entre las categorías de gran consumo, según la consultora Circana, que detalla los hábitos de los españoles en un año en el que la cesta de la compra se encareció el 3 %.

Los precios de los alimentos y las bebidas no alcohólicas crecieron el 3 % en diciembre pasado respecto al cierre de 2024, de acuerdo al Índice de Precios de Consumo (IPC), con el encarecimiento sobre todo de los huevos y la carne de vacuno.

En ese contexto, los datos de Circana facilitados a EFE muestran que la marca de distribución en alimentación ganó en 2025 el 6,3 % anual en valor, frente al 1,4 % de la marca de fabricante.

Además, los alimentos de marca blanca alcanzaron el 60,5 % de cuota de valor el año pasado, frente al 39,5 % que obtuvo la marca propia.

Las ventas de gran consumo en alimentación, sin contar con los frescos, experimentaron un incremento del 4,3 % anual, superior al 3,9 % registrado por el gran consumo en general, que creció en valor el 5,8 % para la marca de distribuidor y el 1,9 % para la de fabricante.

Según Circana, la cuota de gran consumo -excepto frescos- se repartió entre el 51,7 % de la marca de distribución y el 48,3 % de la de fabricante.

En el segmento de bebidas, la situación es la inversa: el 66,2 % del gasto de los españoles en 2025 fue a parar a la marca de fabricante, que aumentó el 3,9 % anual, mientras que el 33,8 % se dedicó a la compra de marca de distribución, con un 3,8 % más de valor respecto a 2024. EFE

EFE

