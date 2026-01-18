El Athletic, plagado de bajas para todas las competiciones

Bilbao, 18 ene (EFE).- El Athletic Club, que continúa con el frenético ritmo de partidos al seguir vivo en tres competiciones, encara plagado de bajas los próximos compromisos que se avecinan tanto en LaLiga EA Sports, como en la Copa del Rey y en la Liga de Campeones.

A las ya numerosas bajas por lesión que le han ido sucediendo durante toda la temporada, varias de ellas de larga duración por lesiones graves, se le han añadido en los últimos días ausencias consecuencia de las tarjetas recibidas.

Desde hace ya meses, desde pretemporada, el Athletic sufre tres bajas de larga duración, las de Unai Egiluz, Beñat Prados y Yeray Álvarez. Las de los dos primeros por graves percances de rodillo y la de Yeray sancionado por la UEFA por la ingesta involuntaria de una sustancia prohibida.

A ellos se les sumó ya iniciada la temporada Maroan Sannadi, operado de una lesión de menisco.

De momento, ninguno de los cuatro parece que vaya a volver en los próximos partidos, entre los que los inmediatos son los choques de Champions frente el Atalanta en Bérgamo (Italia) y el Sporting de Portugal en San Mamés los días 21 y 28, ambos miércoles (21.00 horas), los de Liga frente al Sevilla en el Sánchez-Pizjuán (18.30) y la Real Sociedad en San Mamés (21.00) el sábado 24 y el domingo 1 de febrero, y los cuartos de final de Copa, entre el 3 y el 5 de febrero ante el rival y el campo que determine el sorteo al efecto de este lunes, día 19 (13.00).

En esos encuentros, a la espera de como vayan evolucionando sus respectivas lesiones, no está claro que vayan a estar disponibles Aymeric Laporte, con una seria lesión muscular, Mikel Vesga, con un problema de espalda, y Nico Serrano, baja a última hora para viajar el sábado a Mallorca por un lesión muscular.

A todos esos problemas físicos se unen cada día la pubalgia de Nico Williams y una artritis en un pie de Alex Berenguer que tienen mermados a los dos delanteros, aún jugando a menudo, pero también con partidos de descanso.

Los problemas físicos y la sanción a Yeray no son los únicos motivos de baja en el Athletic, ya que en la última semana se han sido expulsados Aitor Paredes, en Copa, y Gorka Guruzeta e Iñigo Lekue, en Liga, y los tres se perderán los siguientes compromisos en esos torneos.

Paredes no podrá jugar en los cuartos de final de Copa, eliminatoria a partido único, y, de pasar el Athletic, tampoco en la ida de semifinales. Guruzeta y Lekue, a la espera de que se confirmen sus respectivas sanciones, no estarán seguro en Sevilla.

La baja de Guruzeta se quedará ahí porque fue expulsado el sábado en Mallorca por doble amonestación, pero habrá que esperar hasta donde llega la sanción de Lekue, que vio la roja directa por, según explicó José Luis Guzmán en el acta, su "protesta de manera airada y enérgica" a decisiones del árbitro.

Así, para este miércoles ante el Atalanta en el New Balance Arena de Bérgamo, el Athletic tendrá casi seguro siete bajas, las de Laporte, Vesga, Serrano, Sannadi, Prados, Egiluz y Yeray; y para el sábado en Sevilla se les sumarán a todos ellos, que casi seguro tampoco esté disponibles, se les sumarán las de Guruzeta, Lekue para ampliarse a nueve el número de ausencias.

El siguiente encuentro del Athletic será el Sporting de Portugal, el primero en 'La Catedral' después de un mes y seis partidos seguidos lejos de Bilbao, y para ese encuentro está amenazado Mikel Jauregizar. El centrocampista vizcaíno disputará el choque ante el Atalanta apercibido de sanción por las dos amarillas que ha visto ya en la Fase de Liga de la Champions. EFE