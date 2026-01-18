Comunidad de Madrid y Ayuntamiento ponen a disposición recursos tras el descarrilamiento en Adamuz

La habilitación de líneas telefónicas específicas para familiares forma parte de las medidas implementadas tras el descarrilamiento ocurrido este domingo en Adamuz, Córdoba. Según detalló el medio, la compañía ferroviaria Adif ha puesto a disposición el número 900101020 para atender consultas y solicitudes de información por parte de los allegados, mientras que la empresa Iryo mantiene operativo el teléfono 900001402 con el mismo fin. Esta respuesta busca canalizar la comunicación y brindar asistencia directa a quienes buscan conocer la situación de los posibles afectados tras el siniestro, que involucró a dos trenes de alta velocidad y dejó un saldo aún por determinar.

De acuerdo con la información publicada, los hospitales gestionados por la Comunidad de Madrid y los equipos del Servicio de Urgencia Médica de Madrid (SUMMA 112) manifestaron su disponibilidad inmediata para asistir en las consecuencias del accidente, poniéndose en contacto con la Junta de Andalucía para coordinar posibles actuaciones. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, comunicó esta disposición a través de su cuenta oficial de la red social X, señalando que los recursos sanitarios regionales permanecen atentos al desarrollo del incidente en Córdoba.

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) y Metro de Madrid ofrecieron soporte a Renfe, mostrando apertura para colaborar en las acciones de transporte que se requieran para gestionar las consecuencias del descarrilamiento. Según informó el medio, estos organismos locales han manifestado formalmente la voluntad de intervenir en cualquier operación o traslado que pueda ayudar a mitigar el impacto en la red ferroviaria o en la atención de los pasajeros afectados.

La Dirección General Asistencial, organismo dependiente de la Consejería de Sanidad madrileña, notificó al Servicio Andaluz de Salud su completa disposición ante la situación de emergencia, según consignó la fuente. Esta acción pretende facilitar una cooperación ágil en caso de derivaciones hospitalarias, intercambio de recursos médicos o atención a personas desplazadas por el accidente trinacional.

El Ayuntamiento de Madrid, a través de sus servicios municipales de emergencia, también anunció su disponibilidad para colaborar con las empresas ferroviarias implicadas, Adif y Renfe, según Emergencias Madrid. Este respaldo contempla tanto la movilización de recursos técnicos como personal especializado en emergencias, en caso de que la magnitud del incidente requiera refuerzos o traslados coordinados desde la capital española.

Desde la Delegación del Gobierno en Madrid expresaron, a través de la red social X, seguimiento minucioso del caso con el propósito de asegurar una respuesta institucional adecuada. Francisco Martín, delegado gubernamental, subrayó en la misma red social el apoyo a los servicios de seguridad y emergencia actualmente desplegados en el lugar del accidente, en línea con la necesidad de articular todos los recursos a disposición ante situaciones críticas.

El descarrilamiento se registró hacia las 19:45 en los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz y compromete a un tren que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha, cuyo descarrilamiento invadió una vía adyacente utilizada simultáneamente por otro convoy procedente de Puerta de Atocha con destino a Huelva, desencadenando a su vez el descarrilamiento de este segundo tren. Según precisó el medio, ambos trenes de alta velocidad resultaron afectados en la colisión.

La activación de los protocolos de emergencia incluyó la comunicación inmediata entre las autoridades sanitarias madrileñas y andaluzas, así como la puesta a disposición de las infraestructuras hospitalarias y recursos logísticos necesarios. Las vías de colaboración interinstitucional buscan optimizar la respuesta médica y operativa ante la magnitud del siniestro ferroviario, según reportó la fuente.

Medios locales resaltaron que la apertura de los canales telefónicos para las familias se mantiene activa conforme avanza la recopilación de datos y la identificación de los potenciales heridos o víctimas. Las empresas operadoras involucradas han sido instruidas para actualizar regularmente la información y canalizar el apoyo psicológico y logístico necesario en cuadros de emergencia, según publicó la fuente.

El enfoque conjunto entre autoridades regionales, servicios de emergencia y operadores ferroviarios responde a la necesidad de articular una asistencia integral frente a accidentes de escala mayor, como el registrado en Adamuz. La coordinación anunciada abarca el traslado de materiales médicos, el refuerzo de equipos técnicos y la posibilidad de despliegue de efectivos tanto en Córdoba como en otras ciudades afectadas por la interrupción del servicio, según información suministrada por las autoridades y consignada por el medio.