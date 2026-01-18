Espana agencias

Chivite ofrece recursos de Navarra ante el accidente de tren en Adamuz (Córdoba)

La mandataria navarra expresó su consternación por el suceso ferroviario en Córdoba, manifestó su apoyo a los afectados y comunicó la plena disposición de su administración para colaborar, si así lo requieren las autoridades nacionales y autonómicas

Guardar

La disposición del Gobierno de Navarra para asistir a las autoridades nacionales y autonómicas representa una de las respuestas institucionales vinculadas al reciente accidente ferroviario en Adamuz, en la provincia de Córdoba. Según reportó la agencia Europa Press, la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, transmitió su solidaridad a las víctimas y afectados por este incidente, además de destacar que su administración se encuentra plenamente preparada para colaborar, si así lo requieren tanto el Gobierno central como la Junta de Andalucía.

En un mensaje difundido este domingo a través de la red social X, antiguo Twitter, Chivite declaró: “Sigo estremecida las noticias del accidente de tren en Adamuz (Córdoba). Mi pensamiento con las víctimas, heridos y familiares”. De acuerdo con Europa Press, la mandataria navarra expresó que Navarra pone a disposición del Estado y de la Junta de Andalucía cualquier recurso que pueda ser necesario para atender las consecuencias del suceso. Esta disposición fue comunicada directamente al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Según publicó Europa Press, el mensaje de la presidenta foral surge en un contexto de conmoción generado por el accidente ferroviario sucedido este domingo en el término municipal de Adamuz. Aunque no se han facilitado públicamente cifras detalladas sobre víctimas y daños, medios oficiales confirmaron la existencia de personas heridas y la activación del protocolo de emergencias por parte de varios organismos estatales y autonómicos.

Europa Press detalló que diversas autoridades autonómicas han emitido comunicados de apoyo y han ofrecido canales de colaboración institucional tras el accidente, replicando el gesto observado por Chivite. El Gobierno de Navarra, mediante el comunicado difundido, sumó así su propuesta de recursos humanos y materiales en caso de necesitarse para la gestión de la emergencia.

El accidente ferroviario en Adamuz motivó la intervención inmediata de fuerzas de seguridad y servicios sanitarios, además del trabajo coordinado de Protección Civil, según consignó Europa Press. Las labores de rescate y asistencia han sido respaldadas, hasta el momento, por los gobiernos regionales y por la administración central.

Europa Press subrayó que, si bien los detalles técnicos y las causas del accidente permanecen bajo investigación, el suceso ha generado respuestas institucionales desde distintos puntos del país. La acción de Chivite se enmarca en la tradición de cooperación interterritorial en situaciones de emergencia en España, donde las comunidades autónomas ofrecen recursos y apoyo a las regiones afectadas cuando el alcance de la tragedia lo aconseja.

El mensaje de la presidenta navarra reiteró las condolencias oficiales y subrayó el deber de colaboración entre administraciones públicas para asegurar una atención eficaz y coordinada. Según Europa Press, la solicitud de ayuda y los ofrecimientos formales de recursos entre gobiernos representan una medida habitual en el protocolo nacional de atención a emergencias, que contempla la posibilidad de movilización de medios materiales, técnicos y humanos de diferentes comunidades autónomas, bajo coordinación del sistema estatal de emergencias.

Hasta el momento, Europa Press indicó que continúan las labores de atención a los heridos y de esclarecimiento de lo ocurrido, mientras las muestras de apoyo institucional y solidaridad con Córdoba y Andalucía prosiguen desde distintos sectores políticos y sociales a nivel nacional.

Temas Relacionados

Accidente de trenMaría ChiviteGobierno de NavarraPedro SánchezJunta de AndalucíaAdamuzCórdobaRecursos de emergenciaVíctimasEstadoEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Page ofrece los recursos de Castilla-La Mancha para atender a las víctimas del accidente

Infobae

Un juez cita como investigado en una pieza del caso ERE a un diputado autonómico del PSOE

Infobae

La UME se desplaza a Adamuz (Córdoba) con material de rescate, avituallamiento y sanidad

Infobae

Von der Leyen transmite su pésame a España por el descarrilamiento de trenes en Córdoba

Infobae

Jacobs no se retira y prepara Los Ángeles 2028 con el técnico con el que hizo oro en Tokio

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía Nacional detiene al

La Policía Nacional detiene al presunto colaborador de González Amador por corrupción en las gestiones de Quirón: un empresario de Arahal (Sevilla)

Un boliviano que vive en Huelva, entre los desaparecidos tras el accidente ferroviario de Adamuz

Última hora del accidente de tren en Adamuz (Córdoba), en directo: el número de víctimas mortales asciende a 42

Adif reduce a 160 km/h la velocidad en varios tramos de la línea de tren Madrid-Barcelona por el estado de la vía y de los túneles

Salvador Illa sale de la UCI: el president catalán pasa a planta tras presentar una “evolución favorable” de su osteomielitis púbica

ECONOMÍA

David Jiménez, abogado: “Si haces

David Jiménez, abogado: “Si haces una transferencia a tu hijo para pagar la entrada del piso puedes meterle en problemas”

La UE quiere vetar a Huawei y ZTE de las redes de telecomunicaciones europeas por “riesgos a la democracia y la economía”

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados hoy, 20 de enero del 2026

Precio de la luz en España este miércoles 21 de enero del 2026

Iberia amplía su aforo en un 57% para los vuelos con destino Andalucía tras el accidente ferroviario en Adamuz: los precios se fijan hasta los 99 euros en clase turista

DEPORTES

Real Madrid - Mónaco, en

Real Madrid - Mónaco, en directo: el partido de Champions en vivo

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Real Madrid y el Mónaco

El día que el Mónaco eliminó al Real Madrid de Champions en plena crisis de la era de los Galácticos

Ralf Schumacher avisa sobre el posible “desastre” en Ferrari: dos coches distintos para Charles Leclerc y Lewis Hamilton

De entrenar a un equipo de la Bundesliga a dirigir un McDonald’s: la historia de Alexander Nouri