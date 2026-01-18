Espana agencias

Casi todos los ministros cancelan su agenda de este lunes tras el descarrilamiento

Madrid, 19 ene (EFECOM).- Casi todos los ministros del Gobierno, al igual que el presidente, Pedro Sánchez, han cancelado los actos que tenían programados para este lunes por el descarrilamiento de trenes en Adamuz (Córdoba) que ha provocado decenas de muertos y centenares de heridos.

Según figura en la página web de Moncloa, tanto Sánchez, como la mayor parte de sus ministros, han suspendido su agenda, salvo la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que mantiene su reunión con representantes de los sindicatos CCOO y UGT para abordar la situación laboral del sector turístico y un encuentro por videoconferencia con la ministra del Departamento de Relaciones Institucionales de la República Federativa de Brasil, Gleisi Hoffmann.

Además, la ministra de Defensa, Margarita Robles, Margarita Robles tiene una reunión con el jefe de Estado Mayor de la Defensa, almirante general Teodoro López Calderón, y el titular de Industria y Turismo, Jordi Hereu, participa en la 'XIII Conferencia Iberoamericana de Ministros de Turismo', en el Parador de Alcalá de Henares (Madrid).

Y Carlos Cuerpo, ministro de Economía, Comercio y Empresa, participa en la reunión del Eurogrupo, en Bruselas.

Otros, como el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha cancelado su agenda, han confirmado a EFE fuentes de su departamento, ya que mantiene un estrecho vínculo con la provincia de Córdoba, por la que ha sido elegido diputado por el PSOE en varias ocasiones.

En la red social X ya advertía que estaba "siguiendo con inmensa preocupación y tristeza las noticias del accidente de Adamuz", al tiempo que agradecía "a todos los servicios públicos que están interviniendo, y a los vecinos de Adamuz y comarca, por su solidaridad".

El ministro tenía previsto este lunes una importante reunión con las organizaciones agrarias Asaja, COAG, UPA y Unión de Uniones para abordar la nueva programación de la Política Agraria Común.

Coincide con un contexto de gran movilización de los productores en contestación al reciente acuerdo entre la UE y Mercosur, entre otros aspectos.

