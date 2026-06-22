Espana agencias

Absueltos los ocho jóvenes acusados de trato degradante por novatadas a sus compañeros

Guardar
Google icon

Madrid, 22 jun (EFE).- El tribunal de instancia número 10 de Madrid ha absuelto a los ocho jóvenes que estaban acusados de un delito de trato degradante por hacer novatadas a sus compañeros de la Residencia Universitaria Galdós de Madrid.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, la juez sostiene que los hechos no superan "el umbral de gravedad propio del delito contra la integridad moral", aunque sí se trate de cuestiones "que sean reprobables desde una perspectiva social o educativa".

PUBLICIDAD

Los hechos tuvieron lugar el 12 de septiembre de 2023 en el parque Jaime del Amo de la capital, donde una serie de personas obligaron a los estudiantes, que permanecían de rodillas -algunos con chalecos reflectantes o con los sujetadores por encima de la ropa-, a beber vino, a besar pescados o a comer galletas de perro.

Para la juez, "introducir un pescado en la boca y obligar a beber vino mientras se profieren expresiones vejatorias resulta indudablemente censurable, ciertamente desagradable y reprochable a nivel social", pero "no alcanza el grado de lesividad exigido por la jurisprudencia para apreciar un trato degradante penalmente típico".

PUBLICIDAD

En el auto, la juez apunta que la mayoría de los perjudicados manifestó que no se sintió "humillado ni atemorizado", porque sabía "a qué tipo de dinámica acudía y que podía marcharse en cualquier momento".

Las propias declaraciones de los afectados revelan "que no vivieron los hechos como una situación de humillación, sometimiento o degradación, sino como un «juego» en la que participaron voluntariamente y que no les produjo una afectación personal relevante", indica la magistrada.

Aun así, este hecho "no legitima las conductas observadas ni excluye que sean "reprobables desde una perspectiva social o educativa", aunque no supongan "un quebranto grave de la integridad moral penalmente relevante".

Además, agrega que estas novatadas buscaban "la mera intención de realizar de dinámicas absurdas, ilógicas e incluso disparatadas, heredadas en el contexto de los colegios mayores universitarios".

Para que estos hechos sean constitutivos de delito, "no basta que la conducta sea desagradable o que uno pueda sentirse mal al verse obligado a beber vino o besar un pescado crudo", ya que es necesario "un plus de afectación en la dignidad de la persona, que es lo que no se aprecia en el caso de autos". EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El delegado del Gobierno dice que el portero del Sabadell debería disculparse con Sánchez

Infobae

Rahm pierde dos puestos en el ránking tras no pasar el corte en el Abierto de EE.UU.

Infobae

Unos ‘frontones danzantes’ efímeros activan la ciudad de Logroño a través del deporte

Infobae

Toda España, menos Canarias y Murcia, en aviso por fuerte calor, con el País Vasco en rojo

Infobae

Un tercio del aumento de ingresos públicos desde la pandemia viene de no deflactar el IRPF

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los medios internacionales hablan de Begoña Gómez, “la primera dama sin pasaporte”, pero también del juez Peinado: “Ha estallado como una bomba en España”

Los medios internacionales hablan de Begoña Gómez, “la primera dama sin pasaporte”, pero también del juez Peinado: “Ha estallado como una bomba en España”

Quién es Jordi Aragonès, el primo ultra de Pere Aragonès que se presenta a la alcaldía de Barcelona por Aliança Catalana

La Audiencia Nacional autoriza al ‘capo de la Gürtel’ que coordine la venta de 44 de sus bienes en lugar de sacarlos a subasta pública: “Es poner al zorro a cuidar el gallinero”

El Gobierno y el juez Peinado elevan la confrontación: estos son los puntos clave que estudiará el CGPJ tras la decisión de retirarle el pasaporte a Begoña Gómez

Begoña Gómez ya no podrá acompañar a Pedro Sánchez en sus viajes oficiales al extranjero tras la retirada de su pasaporte: de Bruselas a las futuras cumbres

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Vivir solo será lo más común en España en 2041, pero pagar una renta ya exige casi dos sueldos: para alquilar un estudio necesitas 34.000 euros netos al año

Los españoles “malgastan” la paga extra: saldar deudas, crear un colchón de emergencia o invertir, las claves para aprovecharla mejor

Kiko Rodríguez, propietario de un restaurante a pie de playa en la Costa del Sol: “El mayor reclamo del negocio es el espeto”

¿Vuelve el fantasma de los desahucios? Los procesos de embargo sobre vivienda habitual se disparan un 38% tras el boom hipotecario

DEPORTES

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

Las mejores jugadas de Irán-Bélgica en el Mundial 2026 en este video resumen: los porteros definen el 0-0 y los ‘Diablos Rojos’ vuelven a pinchar

Lamine Yamal pone sobre aviso a Uruguay tras la goleada de España a Arabia Saudí: “Ahora vamos a por ellos”

El espejismo de las estadísticas: por qué España empató contra Cabo Verde y goleó a Arabia Saudí con números casi idénticos

Mikel Oyarzabal y sus 30 minutos dorados que recuperaron a España