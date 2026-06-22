La Bolsa española sube un leve 0,09 % pese al avance de las negociaciones EEUU-Irán

Madrid, 22 jun (EFE).- La Bolsa española ha abierto este lunes casi plana, con una mínima subida del 0,09 %, a pesar del avance de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, que propicia la caída del precio del crudo brent en cerca del 2 %.
En los primeros compases de cotización de este lunes, el IBEX 35, el principal selectivo español, suma ese 0,09 %, hasta los 19.368,9 puntos. Las ganancias del año son del 11,91 %.
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Dentro del indicador, ArcelorMittal destaca al subir el 1,27 %; seguido de Solaria, que se revaloriza el 1 %, mientras que en el lado de las pérdidas, Fluidra cede el 0,78 %. EFE
(foto)(vídeo)
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