El día 12 del Mundial, en 5 claves

Redacción deportes, 22 jun (EFE).-

1 - España y Uruguay, pendientes de su último duelo

No hay nadie aún clasificado en el grupo H. Ni España, pese a su goleada por 4-0 a Arabia Saudí, ni Uruguay, que empató a dos con Cabo Verde. Ambas tienen un duelo decisivo el próximo 26 de junio en América, 27 de junio en España, por el pase y la posición de entrada en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Ahora mismo, España tiene cuatro puntos por los dos del conjunto dirigido por Marcelo Bielsa. También tiene dos Cabo Verde, que se enfrenta a Arabia Saudí con la certeza de que se clasifica si consigue la victoria.

PUBLICIDAD

2 - Bélgica duda, Egipto acelera

Mientras Bélgica duda más que nunca en este Mundial, con su segundo empate consecutivo, pero con la garantía de que un triunfo contra Nueva Zelanda la lleva a la siguiente ronda con seguridad, Mohamed Salah y Egipto se acercan a dieciseisavos. Les basta con un empate en la última cita contra Irán para superar la fase de grupos. Si gana, además, lo hará como primera de su cuarto, con un cruce más agradable.

PUBLICIDAD

3 - Messi, por el primer puesto y la historia

El grupo J enfrenta este lunes a Argentina y Austria. Ambas selecciones suman tres puntos, con lo que la ganadora avanzará ya matemáticamente de ronda y quizá asegurará el primer puesto. Dos objetivos de Lionel Messi, que, además, puede ir más allá aún en la historia si consigue al menos un gol en el duelo que se juega en Arlington, porque superará al alemán Miroslav Klose como el máximo goleador de todos los tiempos en los Mundiales. Ambos acumulan ahora 16 aciertos sobre la portería rival.

PUBLICIDAD

4 - Mbappé y Olise, contra Irak

Francia también puede sellar este lunes su pase a las eliminatorias si vence a Irak. Subido al momento de Kylian Mbappé y Michael Olise, probablemente con la entrada de Bradley Barcola en la alineación por Desiré Doué y a la espera de la reacción de Ousmane Dembélé, el conjunto de Didier Deschamps se pone a prueba de nuevo como equipo, más allá de sus fantásticas individualidades ofensivas. Mbappé está a dos goles de Messi y Klose en la lista histórica de goleadores mundialistas.

PUBLICIDAD

5 - Haaland se mide a Senegal

Erling Haaland, goleador dos veces contra Irak en la primera jornada (1-4), se postula junto a Noruega para el avance a los dieciseisavos de final frente a Senegal, que necesita al menos un empate para sostener sus opciones de alcanzar las eliminatorias del Mundial 2026, después de su derrota por 3-1 frente a Francia en el primer duelo. EFE

PUBLICIDAD