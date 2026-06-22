Las hipotecas sobre vivienda crecen un 2,3 % en abril y suman 22 meses al alza

Madrid, 22 jun (EFE).- El número de hipotecas constituidas sobre viviendas ascendió a 40.010 en abril, la cifra más alta para este mes desde 2010 y un 2,3 % más que un año antes, con lo que suman 22 meses de incrementos interanuales, si bien con respecto a marzo la cifra es un 14,3 % inferior.

Según los datos difundidos este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el importe medio de las operaciones en abril alcanzó los 173.331 euros, lo que supone un aumento del 11,1 % con respecto al mismo mes del año pasado, aunque dicho importe medio es un 0,5 % menor al alcanzado en marzo de este 2026.

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El importe medio de las hipotecas sobre el total de fincas inscritas en los registros de la propiedad, procedentes de escrituras públicas realizadas anteriormente, subió un 21 %. EFE