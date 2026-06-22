Espana agencias

Las hipotecas sobre vivienda crecen un 2,3 % en abril y suman 22 meses al alza

Guardar
Google icon

Madrid, 22 jun (EFE).- El número de hipotecas constituidas sobre viviendas ascendió a 40.010 en abril, la cifra más alta para este mes desde 2010 y un 2,3 % más que un año antes, con lo que suman 22 meses de incrementos interanuales, si bien con respecto a marzo la cifra es un 14,3 % inferior.

Según los datos difundidos este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el importe medio de las operaciones en abril alcanzó los 173.331 euros, lo que supone un aumento del 11,1 % con respecto al mismo mes del año pasado, aunque dicho importe medio es un 0,5 % menor al alcanzado en marzo de este 2026.

PUBLICIDAD

El importe medio de las hipotecas sobre el total de fincas inscritas en los registros de la propiedad, procedentes de escrituras públicas realizadas anteriormente, subió un 21 %. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El delegado del Gobierno dice que el portero del Sabadell debería disculparse con Sánchez

Infobae

Rahm pierde dos puestos en el ránking tras no pasar el corte en el Abierto de EE.UU.

Infobae

Unos ‘frontones danzantes’ efímeros activan la ciudad de Logroño a través del deporte

Infobae

Toda España, menos Canarias y Murcia, en aviso por fuerte calor, con el País Vasco en rojo

Infobae

Un tercio del aumento de ingresos públicos desde la pandemia viene de no deflactar el IRPF

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los medios internacionales hablan de Begoña Gómez, “la primera dama sin pasaporte”, pero también del juez Peinado: “Ha estallado como una bomba en España”

Los medios internacionales hablan de Begoña Gómez, “la primera dama sin pasaporte”, pero también del juez Peinado: “Ha estallado como una bomba en España”

Quién es Jordi Aragonès, el primo ultra de Pere Aragonès que se presenta a la alcaldía de Barcelona por Aliança Catalana

La Audiencia Nacional autoriza al ‘capo de la Gürtel’ que coordine la venta de 44 de sus bienes en lugar de sacarlos a subasta pública: “Es poner al zorro a cuidar el gallinero”

El Gobierno y el juez Peinado elevan la confrontación: estos son los puntos clave que estudiará el CGPJ tras la decisión de retirarle el pasaporte a Begoña Gómez

Begoña Gómez ya no podrá acompañar a Pedro Sánchez en sus viajes oficiales al extranjero tras la retirada de su pasaporte: de Bruselas a las futuras cumbres

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Vivir solo será lo más común en España en 2041, pero pagar una renta ya exige casi dos sueldos: para alquilar un estudio necesitas 34.000 euros netos al año

Los españoles “malgastan” la paga extra: saldar deudas, crear un colchón de emergencia o invertir, las claves para aprovecharla mejor

Kiko Rodríguez, propietario de un restaurante a pie de playa en la Costa del Sol: “El mayor reclamo del negocio es el espeto”

¿Vuelve el fantasma de los desahucios? Los procesos de embargo sobre vivienda habitual se disparan un 38% tras el boom hipotecario

DEPORTES

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

Las mejores jugadas de Irán-Bélgica en el Mundial 2026 en este video resumen: los porteros definen el 0-0 y los ‘Diablos Rojos’ vuelven a pinchar

Lamine Yamal pone sobre aviso a Uruguay tras la goleada de España a Arabia Saudí: “Ahora vamos a por ellos”

El espejismo de las estadísticas: por qué España empató contra Cabo Verde y goleó a Arabia Saudí con números casi idénticos

Mikel Oyarzabal y sus 30 minutos dorados que recuperaron a España