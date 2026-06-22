Noches infernales, termómetros a más de 44ºC y alertas de la Aemet por temperaturas extremas: la ola de calor no da tregua y se ceba con el norte

Bañistas en la playa de la Concha de San Sebastián, a 14 de junio de 2026. (EFE/Juan Herrero)

El verano ha empezado por todo lo alto, con una ola de calor que ya ha dejado noches infernales -aquellas en las que el mercurio no baja de 30 grados-, en pueblos de Almería; avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en casi toda la península, que alcanzan el nivel rojo (peligro extraordinario) en País Vasco y máximas generalizadas de 40 grados.

Durante la pasada jornada, Coreses, en Zamora, alcanzó la temperatura más alta del país: 44,3 grados. No se quedaron lejos Andújar, en Jaén, con 42,7; Almadén, en Ciudad Real, con 42,4; y Linares y Bailén, ambas en Jaén, con 42,3. El escenario no mejora este lunes.

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15 comunidades con aviso por calor extremo

La Aemet espera de nuevo un día tórrido. Solo Canarias y la Región de Murcia se libran. El resto de comunidades autónomas están en aviso rojo, naranja (peligro importante) y amarillo (peligro bajo) por las temperaturas extremas pero también por la previsión de lluvia y tormentas.

En el País Vasco, se han activado avisos de nivel rojo por peligro extraordinario debido a temperaturas extremas que rondarán los 40 grados que se esperan en Gipuzkoa y Bizkaia. Además, en Álava hay avisos de nivel naranja. Ante esta situación el departamento de Seguridad del Gobierno Vasco declarará, a partir de las 12 del mediodía, la Fase de Emergencia: Situación 0 del LABI. “Desde el Plan Territorial de Protección Civil de Euskadi se realizarán funciones de seguimiento, evaluación y previsión de las dos jornadas mediante una Mesa Técnica que estará ubicada en el Centro de Coordinación de Emergencias SOS DEIAK”, según detallan en un comunicado.

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Natalia Shartova, investigadora del Instituto de Salud Global de Barcelona, habla sobre los efectos del calor.

En Andalucía, Córdoba, Jaén y Granada están en nivel naranja por máximas que podrán superar los 41 grados, especialmente en la campiña cordobesa y diferentes comarcas de Jaén. En Almería también se prevén valores próximos a los 39 grados. Córdoba y Jaén presentan además zonas con nivel amarillo, donde las máximas rondarán los 39 grados, del mismo que Sevilla.

En Castilla-La Mancha, los avisos naranjas afectan a Ciudad Real, Toledo, Cuenca y Guadalajara. En Ciudad Real destacan zonas como el valle del Guadiana y las sierras de Alcudia y Madrona, con máximas de hasta 40 grados. Toledo presenta valores similares, llegando a 41 grados en el valle del Tajo. En Cuenca y Guadalajara se esperan temperaturas altas, con algunas áreas bajo aviso amarillo por máximas entre 36 y 39 grados y tormentas localizadas.

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En Aragón, las provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza están bajo aviso naranja por peligro importante, con temperaturas máximas de hasta 42 grados en la ribera del Ebro y el Bajo Aragón. En Teruel, además, se mantienen avisos amarillos en zonas de Albarracín y Gúdar.

En Cataluña, tanto Barcelona como Lleida y Tarragona tienen avisos naranjas por temperaturas extremas en el interior, con máximas de hasta 41 grados en Lleida. Girona y zonas costeras de Barcelona y Tarragona permanecen en nivel amarillo, con registros entre 34 y 36 grados.

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En la Comunidad de Madrid, la zona sur, vegas y oeste está bajo aviso naranja, con máximas de 41 grados. El área metropolitana y el Henares presentan riesgo importante por valores cercanos a los 40 grados, mientras que la sierra se mantiene en nivel amarillo.

En Castilla y León, hay avisos naranjas en Burgos, Valladolid y Zamora, con temperaturas de hasta 39 grados en la meseta. En Ávila, León, Palencia, Salamanca, Segovia y Soria predominan los avisos amarillos, con máximas de entre 35 y 38 grados.

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En Navarra, el riesgo importante afecta a la vertiente cantábrica, el centro y la ribera del Ebro, donde las máximas pueden alcanzar los 41 grados, superando localmente el umbral rojo. El Pirineo navarro queda en nivel amarillo.

En La Rioja, la ribera del Ebro está bajo aviso naranja por temperaturas de hasta 40 grados, mientras que la ibérica riojana se mantiene en nivel amarillo, con valores de 35 grados.

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Mapa de alertas por temperaturas extremas, lluvias y tormentas para este lunes, 22 de junio de 2026. (Aemet)

En Extremadura, se han activado avisos naranjas en Badajoz y Cáceres, especialmente en Vegas del Guadiana, La Siberia extremeña y Tajo y Alagón, donde las máximas podrían llegar a 40 grados. Otras áreas de ambas provincias presentan aviso amarillo por registros en torno a los 38 y 39 grados.

En Galicia, el noroeste de A Coruña se encuentra bajo aviso amarillo por temperaturas máximas de 34 grados y riesgo bajo de tormentas, mientras que el sur de Lugo y diferentes zonas de Ourense podrían registrar máximas de 36 grados.

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En Cantabria, Liébana y el centro y valle de Villaverde tienen aviso naranja por máximas cercanas a los 38 grados, mientras que la zona litoral y otras áreas permanecen en nivel amarillo. Además, se esperan tormentas de nivel amarillo, que pueden ir acompañadas de granizo.

En Asturias, la suroccidental, la zona central y los valles mineros, así como la cordillera y Picos de Europa, se encuentran bajo aviso amarillo tanto por temperaturas máximas de hasta 34 grados como por riesgo de tormentas, algunas con granizo.

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En Baleares, Mallorca presenta avisos naranjas en zonas interiores por máximas de hasta 39 grados, mientras que en Ibiza, Formentera y Menorca los avisos son de nivel amarillo, con temperaturas que pueden alcanzar los 37 grados.

En la Comunidad Valenciana, el interior norte y el litoral norte de Valencia están bajo aviso amarillo por máximas de 36 grados.

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