Temas del día de EFE España del lunes 22 de junio de 2026

BEGOÑA GÓMEZ

Madrid - La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) celebra una reunión extraordinaria para decidir si abre un expediente sancionador al juez Juan Carlos Peinado por sostener que la Policía podría ayudar a huir a Begoña Gómez, según afirmó el magistrado en el auto en el que abrió juicio oral y ordenó medidas cautelares contra la esposa del presidente del Gobierno.

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- 09:00 horas.

GOBIERNO LEGISLATURA

Madrid - El Gobierno y los partidos políticos arrancan una semana marcada por la decisión del juez Peinado de enviar a juicio y retirar el pasaporte a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien comparecerá el próximo miércoles en el Congreso para abordar las investigaciones judiciales que afectan al PSOE y a su entorno familiar.

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PLAN RECUPERACIÓN

Madrid - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, clausura un acto sobre el impacto que el Plan de Recuperación ha supuesto para la economía española, en el que intervendrán también la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

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- 13:00 horas

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

VIVIENDA HIPOTECAS

Madrid - El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica el número de hipotecas para la compra de viviendas firmadas en abril, después de que aumentara un 9 % en marzo en tasa interanual y superara las 46.600 operaciones, la cifra más alta para ese mes desde 2010.

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(Texto) (Recursos de archivo en Efeservicios 8023549238) (Infografía)

Madrid - El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) publica los datos de lanzamientos o desahucios en el primer trimestre de 2026, ya sean consecuencia del impago del alquiler o de una ejecución hipotecaria, que el pasado año crecieron un 35,6 %.

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(Texto) (Recursos de Archivo en Efeservicios 8023495894) (Infografía)

OLA CALOR

Madrid - España continúa inmersa en la primera ola de calor del verano, que ha traído temperaturas en torno a los 40 grados durante el fin de semana en buena parte de la península pero que no aflojará en los próximos días, cuando se espera que entre el martes y miércoles los termómetros alcancen 45 grados en Córdoba y Badajoz, 43 en Ourense y Zaragoza, y 42 en Bilbao y Toledo.

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(Texto) (Foto) (Vídeo)

Vitoria - El Gobierno Vasco ha activado este lunes la alerta roja por temperaturas altas extremas en Euskadi ante la previsión de un episodio de calor muy intenso, con temperaturas que pueden superar los 40 grados en el interior del territorio.

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PREMIOS REY DE ESPAÑA

Madrid - Felipe VI preside la ceremonia de entrega de los Premios Internacionales Rey de España de Periodismo, que en su 43 edición destacan la excelencia y el trabajo de periodistas y medios de varios países galardonados por su desempeño profesional frente a catástrofes, la desinformación y fenómenos sociales como el éxodo migratorio.

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- 19:00 horas.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

BONO CULTURAL

Madrid - El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, presenta los detalles del nuevo Bono Cultural Joven destinado a los nacidos en 2008, que a partir de ahora cuentan con otra categoría de gasto: la compra de instrumentos musicales, material artístico y la formación cultural.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

LIBROS TEXTO

Madrid - Aprender con libros de texto adaptados al diseño de 'Lectura fácil' es clave para apoyar la inclusión escolar y favorecer el éxito de un alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo o con problemas de comprensión lectora, aunque también impacta en el rendimiento de toda la clase. Ruth del Moral

(Texto enviado a las 7:00 horas; 725 palabras) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8022997459)

MODA TENDENCIAS (Crónica)

Madrid - El calor lo cambia todo, los tejidos son ligeros y fluidos, el 'uniforme' de trabajo se puede confundir con el ocio, el color sube tanto como la temperatura y el calzado y los complementos dejan un poso de relajación y artesanía tan apetecible que se convierten en imprescindibles. Inmaculada Tapia.

(Texto enviado a las 8:00 horas; 701 palabras) (Foto)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:00h.- Barcelona.- PARTIDOS PP.- El presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, participa en un desayuno informativo organizado por el Fòrum Europa Tribuna Catalunya. Hotel Palace. (Texto)

11:00h.- Madrid.- EXTERIORES LGTBI+.- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, mantiene un encuentro con representantes de organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos de las personas LGTBI+. Plaza del Marqués de Salamanca. (Texto)

12:30h.- Madrid.- PARTIDOS VOX.- Rueda de prensa del portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, tras la reunión del Comité de Acción Política. c/ Bambú, 12. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:30h.- Madrid.- PARTIDOS SUMAR.- Representantes del espacio político configurado por Movimiento Sumar, Comuns, Más Madrid e Izquierda Unida ofrecen una rueda de prensa para valorar la actualidad política. Intervienen Eduardo Rubiño y Aina Vidal en representación de las cuatro organizaciones. Espacio Ecooo. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

13:00h.- Madrid.- PARTIDOS PP.- Rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección del PP. c/ Génova, 13. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

17:00h.- Madrid.- SENADO PORTAVOCES.- Reunión de la Junta de Portavoces del Senado. (Texto)

19:00h.- Madrid.- PRINCESA LEONOR.- La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, participa en un coloquio sobre la princesa Leonor. Ateneo.

ECONOMÍA

09:00h.- Madrid.- VIVIENDA HIPOTECAS.- El INE publica la estadística de las hipotecas firmadas en abril. (Texto) (Infografía)

09:00 hora local.- Las Palmas de Gran Canaria.- TURISMO LAS PALMAS.- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, visita el ayuntamiento.

09:00h.- Barcelona.- EURECAT IA.- Eurecat presenta el proyecto Grail, financiado por la UE y liderado por el centro tecnológico Eurecat, que desarrollará el primer gran modelo europeo de inteligencia artificial para la robótica industrial. Recinte Modernista de Sant Pau, Casa Convalescència. c/ Sant Antoni Maria Claret, 171.

09:45h.- Barcelona.- AUTOMOCIÓN EBRO.- Encuentro informativo en la Ebro Factory con Rafael Ruiz, presidente del Grupo Ebro EV Motors, con motivo de la presentación de la nueva línea de producción M1 en la planta de Zona Franca de Barcelona. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Madrid.- NEGOCIACIÓN COLECTIVA.- El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, y el secretario general de CCOO, Unai Sordo, inauguran una jornada sobre negociación colectiva. A las 9:30 horas, declaraciones de Sordo. c/ Huertas 73. (Texto)

10:00h.- Madrid.- CONCURSOS ACREEDORES.- El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) publica los datos de concursos de acreedores del primer trimestre de 2026. (Texto)

10:00h.- Madrid.- MOTOR DISTRIBUCIÓN.- Rueda de prensa de Faconauto centrada en el sector industrial de la distribución. c/ Santa María Magdalena, 10-12.

10:30h.- Madrid.- PLAN RECUPERACIÓN.- El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, inaugura, junto al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, el acto 'España verde y digital. El impacto del Plan de Recuperación'. Clausura a las 13:00 horas a cargo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Teatro Real. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

10:30h.- Santander.- CURSO APIE.- El presidente del BBVA, Carlos Torres, inaugura el seminario de la APIE 'Inteligencia artificial, energía y vivienda, retos actuales de la economía', en el que interviene el consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo (12:30 horas), para hablar del papel de las infraestructuras energéticas en Europa, y el experto en IA generativa y nuevas formas de trabajo Antonio Alonso (16:30 horas). Palacio de la Magdalena. (Texto) (Foto)

10:30h.- Madrid.- EUSKADI TRANSFERENCIAS.- Reunión de la Comisión mixta de Transferencias para aprobar el traspaso al País Vasco de las competencias de tráfico y circulación de vehículos y seguros agrarios. Ministerio de Política Territorial. c/ Miguel Ángel, 21. (Texto) (Foto)

11:00h.- Madrid.- COMISION SEPI.- Manuel Fajardo García, hijo del senador socialista por Lanzarote Manuel Fajardo, comparece ante la comisión de investigación de las deficiencias y presuntas irregularidades en la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Senado.

11:00h.- Madrid.- EMPRESAS INTERNACIONALIZACIÓN.- Presentación del Índice de Solidez de la Internacionalización de la economía española (ISI), elaborado por Amec junto con la Universidad de Barcelona. Club Financiero Génova. c/ Marqués de la Ensenada 14, planta 14. (Texto)

12:00h.- Mataró (Barcelona).- ECONOMÍA SOCIAL.- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y la secretaria de Estado de Economía Social, Amparo Merino, intervienen en el acto de lanzamiento de la Red de MujerES por la Economía Social. Foyer del Centre de Congressos del TecnoCampus Mataró-Maresme. Edificio TCM 2. Avd. Ernest Lluch, 32.

12:00h.- Barcelona.- INFORME PYMES.- La Confederación Española de Pequeñas y Medianas Empresas (Cepyme) presenta un informe sobre la situación de las pymes en el segundo semestre de 2025. Foment del Treball. Via Laietana, 32. (Texto)

16:30 hora local.- Las Palmas de Gran Canaria.- EMPRESAS ASTICAN.- Los ministros de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, visitan las instalaciones de ASTICAN. Puerto de La Luz.

17:30h.- Lleida.- UGT LLEIDA.- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, intervienen en el acto de inauguración de la nueva sede de UGT-Terres de Lleida. Rambla Ferran, 38.

19:30h.- Madrid.- SECTOR SEGUROS.- La presidenta de la patronal aseguradora, Unespa, Mirenchu del Valle, pronuncia una conferencia sobre el valor social del seguro en la Cátedra Fundación 'la Caixa'. Paseo del Prado, 36.

20:00h.- Almería.- SOLETES VERANO.- Entrega de la edición especial de Soletes de Verano de la Guía Repsol. Cortijo La Loma de la Isleta del Moro.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

09:00h.- Madrid.- BEGOÑA GÓMEZ.- Reunión de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para debatir sobre un posible expediente sancionador al juez Juan Carlos Peinado. c/ Marqués de la Ensenada, 8. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:00h.- Madrid.- JUSTICIA ACCESIBLE.- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, asiste a la jornada "Si no es accesible, no es Justicia. Claves para una Justicia digital, física y documental para todas las personas". c/ Fray Luis de León, 11. (Texto) (Foto)

10:00h.- Madrid.- TERRORISMO YIHADISTA.- La Audiencia Nacional juzga a cuatro acusados de difundir de manera intensiva los postulados de la organización terrorista Dáesh a través de las redes sociales, hechos por los que la Fiscalía pide condenas de cárcel por delitos de adoctrinamiento y enaltecimiento del terrorismo. c/ García Gutiérrez, s/n. (Texto) (Foto)

10:00h.- Madrid.- SEGURIDAD VIAL.- Presentación de los resultados del informe 'La seguridad vial ante el reto de la inflación, los coches pesados y el clima extremo' de la Fundación CEA. WPP Campus. c/ Ríos Rosas, 26. (Texto)

10:30h.- Barcelona.- JUSTICIA PREVARICACIÓN.- El exconseller y actual diputado de ERC Joan Ignasi Elena y el excoordinador de ICV Joan Herrera declaran como investigados ante el juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). c/ Lluís Companys, s/n. (Texto) (Foto)

10:30h.- Madrid.- MEMORIA HISTÓRICA.- Un juzgado madrileño avanza en la investigación por posibles crímenes contra la humanidad cometidos por miembros de la brigada político social franquista, tomando declaración al querellante, Carlos Serrano Suárez, y a uno de los policías denunciados. Juzgados de Plaza de Castilla.

11:30h.- Madrid.- SENADO IGUALDAD.- Comisión de Seguimiento y Evaluación de las Estrategias acordadas por el Senado dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

12:00h.- Madrid.- JUSTICIA PREMIOS.- Acto de entrega de los Premios Puñetas. Ateneo. (Texto) (Foto)

12:30h.- Granada.- JUSTICIA ABOGADOS.- El presidente de Abogacía Española, Salvador González, mantiene un encuentro con los medios de comunicación para abordar las principales reivindicaciones de la abogacía. Colegio de Abogados.

19:00h.- Madrid.- GUARDIA CIVIL.- La Fundación Miguel Ángel Blanco presenta el documental 'Casa y cuartel, ETA contra la Benemérita', un homenaje a los profesionales de la Guardia Civil y sus familias por su contribución en la lucha contra el terrorismo. Centro cultural Nicolás Salmerón. c/ Mantuano, 51.

SOCIEDAD

08:00 hora local.- Santa Cruz de Tenerife/Las Palmas de Gran Canaria.- HUELGA MÉDICOS.- El Sindicato de Empleados Médicos de Canarias, el colectivo Médicos Unidos por sus Derechos y la Asociación MIR España inician una jornada de huelga en el Servicio Canario de Salud para protestar por la falta de negociaciones sobre sus salarios, periodos de descanso y la creación de un estatuto propio para su profesión. (Texto) (Foto)

09:30h.- Palma.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, se reúne con representantes de entidades inscritas en el Registro de Colaboradores de Extranjería (RECEX) que participan en el proceso extraordinario de regularización. Al término atiende a los medios de comunicación. Delegación Especial de Economía y Hacienda de Palma. c/ Gaspar Sabater, 3. (Texto) (Foto)

10:00h.- Sevilla.- INVESTIGACIÓN PREMIOS.- Entrega de los XIV Premios Losada Villasante que reconocen la labor investigadora de jóvenes andaluces. El acto estará presidido por Carmen Castillo, consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en funciones. Fundación Cajasol.

10:30 hora local.- Teror (Gran Canaria).- FIESTA DEL PINO.- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, atiende a los medios de comunicación antes de intervenir, a las 11:30 hora local, en el acto de reconocimiento de Las Fiestas del Pino, patrona de Gran Canaria, como Fiestas de Interés Turístico Nacional. Asiste el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Ayuntamiento. (Texto) (Foto)

10:55h.- Madrid.- CONFERENCIA EPISCOPAL.- Reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española (CEE). c/ Añastro, 1.

11:00h.- Madrid.- AIRE INFORME.- Ecologistas en Acción presenta su informe sobre calidad del aire en España durante 2025. Ateneo Maliciosa. c/ Peñuelas 12. (Texto)

11:00h.- Madrid.- DANA CONGRESO.- La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, comparece en la comisión de investigación sobre la dana en el Congreso de los Diputados. (Texto) (Foto)

11:00h.- Pinto (Madrid).- AGUA MADRID.- Felipe VI inaugura el Centro de Innovación de Agua y Energía del Canal de Isabel II, en el marco de su 175 aniversario. Asiste el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Estación depuradora de aguas residuales de Arroyo Culebro Cuenca Media-Alta. M-506, km 22. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:30h.- Madrid.- SALUD PISCINAS.- Presentación del informe 'Piscinas y salud en España: radiografía de una infraestructura de salud esencial' a cargo de Agustí Ferrer, director general de la Asociación Española de Profesionales del Sector de la Piscinas (ASOFAP). Congreso.

12:00h.- Palma.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, visita la carpa de atención a migrantes. Puerto.

12:00h.- Vitoria.- SELECTIVIDAD EHU.- El rector de la Universidad del País Vasco (EHU), Joxerramon Bengoetxea, comparece en rueda de prensa tras la publicación de las calificaciones definitivas de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), tras el proceso en el que en caso de la pruebas de euskera han pedido el 14 % de los estudiantes que la hicieron. Pabellón, Campus de Álava. (Texto) (Foto)

12:30h.- Madrid.- JUVENTUD LGTBI.- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, clausura el encuentro 'Infancias LGTBI y violencias digitales’. Sede del grupo Vocento.

12:30h.- La Roda (Albacete).- CONGRESO ELA.- La reina Sofía inaugura el III Congreso Internacional de ELA 'Manolo Barrós', que reúne a expertos internacionales, investigadores, profesionales sanitarios y asociaciones de pacientes, con el objetivo de fomentar el intercambio de conocimiento, impulsar la investigación y aumentar la concienciación sobre la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). La Posada del Sol. (Texto) (Vídeo)

13:30h.- Vitoria.- SELECTIVIDAD EHU.- El rector de la Universidad del País Vasco (EHU), Joxerramón Bengoetxea, ofrece explicaciones sobre la proliferación de ceros en la asignatura de euskera en la PAU en determinados tribunales de Bizkaia. Parlamento Vasco. (Texto) (Foto)

15:30h.- Madrid.- DANA CONGRESO.- El ex director general de Emergencias y Extinción de Incendios, de la Conselleria de Emergencias e Interior de la Generalitat Valenciana, Alberto Javier Martín Moratilla, comparece en la comisión de investigación sobre la dana en el Congreso de los Diputados. (Texto)

16:00h.- Madrid.- MEDIO AMBIENTE.- La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, preside la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. Ministerio.

17:00h.- Madrid.- GOBIERNO EDUCACIÓN.- La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, interviene en un encuentro con directivos de LLYC. Oficinas de Llorente y Cuenca. c/ Lagasca, 88.

19:00h.- Madrid.- PREMIOS REY DE ESPAÑA.- Felipe VI entrega la 43 edición de los Premios Internacionales Rey de España de Periodismo 2026, organizados por la Agencia EFE y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), y que desde 1983 reconocen la excelencia periodística en los países iberoamericanos, así como en aquellas naciones con las que España mantiene vínculos históricos, culturales y de cooperación. Asiste el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Casa de América. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

19:00h.- Madrid.- GASTRONOMÍA PREMIOS.- La Academia Madrileña de Gastronomía entrega los X Premios de Gastronomía de la Comunidad de Madrid. Real Casa de Correos.

CULTURA Y TENDENCIAS

10:00h.- Bilbao.- MUSEO BILBAO.- El Museo de Bellas Artes presenta su nuevo Atrio Arriaga con una escultura de Francisco Durrio como homenaje al compositor Juan Crisóstomo de Arriaga, otra de Eduardo Chillida y una tercera de Richard Serra, que el publico podrá visitar el próximo miércoles, y que volverá a cerrarse hasta que terminen las obras del museo en octubre. Hall Chillida (edificio moderno). (Texto) (Foto)

10:30h.- Cáceres.- CULTURA TEATRO.- Rueda de prensa de presentación de la obra de teatro ‘La vengadora de las mujeres’ y otras actividades del XXXVII Festival de Teatro Clásico de Cáceres. Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno.

11:00h.- Bilbao.- FESTIVAL CINE.- Inauguración oficial de Zinegoak con el preestreno de la película 'Niñxs' dirigida por Kani Lapuerta y la comparecencia del cineasta y figura clave en la lucha por los derechos LGBTIQ+ en Sudáfrica, Bev Ditsie. Teatro Arriaga. (Texto) (Foto)

11:00h.- Madrid.- THYSSEN EXPOSICIÓN.- El Museo Thyssen-Bornemisza presenta una gran exposición de la pintora y escultora sevillana Carmen Laffón (1934-2021), 'Carmen Laffón. Variaciones', segunda mujer en ingresar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando como académica de número. Pº Prado, 8. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Vitoria.- FESTIVAL KORTERRAZA.- Presentación del festival de cortos Korterraza 2026. Diputación.

11:00h.- Barcelona.- FESTIVAL ARTE.- Presentación de Art Nou, festival que celebra su 15 aniversario con más de 110 artistas, 49 espacios participantes y una apuesta por el crecimiento del arte emergente. MACBA. (Texto)

11:45h.- Granada.- MARGARET ATWOOD.- La escritora canadiense Margaret Atwood, autora de obras como 'El cuento de la criada', es investida doctora 'honoris causa' por la Universidad de Granada. Crucero del Hospital Real. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:30h.- Madrid.- MÚSICA DISCO.- Rueda de prensa de Kase.O, considerado uno de los padres del rap español, para presentar su disco 'Camisa de fuerza', el primero en solitario en una década. Movistar Arena. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:30h.- Madrid.- BONO CULTURAL.- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, presenta el Bono Cultural Joven 2026. Teatro Valle-Inclán. Plazuela de Ana Diosdado, s/n. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:15h.- Santiago de Compostela.- CINE RODAJE.- Tras el éxito en taquilla de 'Operación Camarón', el equipo de producción se traslada a Santiago para rodar su secuela. Sala Capitol. (Texto) (Foto)

18:00h.- Pamplona.- MUSEO NAVARRA.- Acto de celebración del 70 aniversario del Museo de Navarra, al que acude la presidenta regional, María Chivite, entre otras autoridades, que participan en una visita guiada y un acto conmemorativo. Museo de Navarra. (Texto) (Foto)

19:00h.- Palencia.- CULTURA FOTOGRAFÍA.- La fotógrafa Cristina García Rodero atiende a los periodistas antes de la presentación del libro 'La España oculta', dentro el ciclo De Varia Literaria y el festival PallantiaPhoto. Centro Cultural provincial. (Texto) (Foto)

19:00h.- Granada.- MARGARET ATWOOD.- La escritora canadiense Margaret Atwood mantiene una conversación pública con la profesora de la Universidad de Granada Mercedes Díaz Dueñas sobre su trayectoria literaria, como prólogo del Festival Internacional de Arte, Literatura y Humanidades Cultur-Alh, que se celebrará en septiembre. Centro García Lorca.

20:00h.- Madrid.- PREMIOS CORTOMETRAJES.- Los Premios Fugaz del cortometraje español cumplen diez años y celebran una gala especial. Cines Kinépolis Ciudad de la Imagen.

EFE

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