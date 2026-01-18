Espana agencias

Alegría defiende que el modelo de financiación "afianza la solidaridad territorial"

La secretaria general del PSOE en Aragón, Pilar Alegría, ha defendido que el nuevo modelo de financiación pactado por el Gobierno con ERC "afianza la solidaridad territorial", y ha dicho que es una propuesta que aumentaría un 3,7% el presupuesto de Aragón.

"Aragón necesitaba una financiación extra de 620 millones. Este sistema supone 630", ha expuesto en una entrevista concedida a 'El Periódico' recogida este domingo por Europa Press.

"Cuando le correspondía al PP presentarlo, teniendo mayoría absoluta, hizo dejación de funciones", ha criticado, y ha tachado de politiquería la negativa del PP a la propuesta.

Preguntada por el hecho de que el pacto se haya alcanzado con ERC ha afirmado que "el debate de la financiación autonómica, generalmente e históricamente, ha partido desde Cataluña", aunque ha insistido en que las comunidades que estaban por debajo de la media del habitante ajustado van a recibir más, textualmente.

Sobre posibles modificaciones de este modelo, ha afirmado que se puede mejorar la financiación de Aragón porque es un "sistema que respeta la multilateralidad y la bilateralidad".

CAMPAÑA 8F

En referencia a las elecciones en Aragón el próximo 8 de febrero, ha asegurado que quiere gobernar "desde la proximidad", y ha criticado que el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, en el último año, según ella, ha hecho más viajes a Madrid que a municipios aragoneses.

"Hay una preocupación muy importante por el empeoramiento de los servicios públicos. Especialmente a la hora de ser atendido por tu médico de cabecera. O en la educación rural", ha señalado, y ha añadido que percibe ganas de cambiar el estilo de hacer política de Azcón, en sus palabras.

Así, ha defendido que la "prioridad" debe ser destinar los recursos públicos a mejorar los servicios públicos, y ha defendido la necesidad de aplicar la ley de vivienda y la declaración de zonas tensionadas.

UNIDAD EN EL PSOE

Sobre la situación de su partido y preguntada por el posicionamiento de figuras como el exministro Jordi Sevilla o el presidente de Castilla la Mancha, Emiliano García Page, ha defendido que la unidad en el PSOE "no se entiende como uniformidad".

"El partido está cohesionado y volcado y centrado en lo importante, que es en dar lo mejor de sí mismo para volver a tener la confianza de los aragoneses", ha zanjado.

