Al menos dos muertos y heridos al descarrilar dos trenes de alta velocidad en Córdoba

Madrid, 18 ene (EFE).- Al menos dos personas han muerto, varias han resultado heridas y un número no precisado están atrapadas tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el término municipal de Adamuz (Córdoba), según han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil.

El accidente ocurrió a las 19.45 horas, cuando un tren de LD AV Iryo 6189 Málaga-Pta de Atocha ha descarrilado en los desvíos de entrada de vía 1 de Adamuz y ha invadido la vía contigua, por la que circulaba otro convoy de LD AV 2384 Pta. de Atocha-Huelva, que también ha descarrilado.

Según informa en X la cuenta de InfoAdif, información de servicio sobre el estado de la infraestructura y la circulación ferroviaria en la red de Adif, el accidente ha obligado a movilizar servicios de emergencias hasta el lugar de la incidencia.

Además, según esa fuente, ha tenido que suspenderse la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía y todos los convoys que estaban en tránsito han sido redirigidos a su lugar de origen. EFE