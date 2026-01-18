Abascal sigue con "desolación" el accidente en Adamuz y dice "no confíar" en la "acción" del Gobierno

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha señalado seguir "con atención y desolación" el accidente ferroviario producido este domingo en Adamuz (Córdoba) por el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad, y dice "no confíar" en la "acción" del Gobierno.

"Como toda España, sigo con atención y desolación las informaciones del accidente ferroviario de Córdoba. Roguemos ya por las víctimas, y espero que toda la capacidad del Estado esté trabajando para atender a los heridos", ha trasladado a través de un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press.

"Por desgracia, y lamento decirlo, como en tantas catástrofes que nos han golpeado estos años, no puedo confiar en la acción de este gobierno", ha lamentando, alegando que "nada funciona bajo la corrupción y la mentira".

"Espero que la profesionalidad y la entrega de los servicios de emergencia y sanitarios suplan la incapacidad manifiesta del poder político", concluye.