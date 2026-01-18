Espana agencias

1-2. El Andorra agrava la crisis de un Mirandés que sigue sin despegar

Guardar

Miranda de Ebro (Burgos), 18 ene (EFE).- El Andorra venció este domingo en su visita a Anduva (1-2) y agravó la crisis del Mirandés, colista, que sigue sin despegar y tiene cada vez más complicado alcanzar el objetivo de la permanencia.

El equipo del Principado, que lucha por alejarse de la zona de descenso y logró una victoria de mérito, se adelantó en el marcador en una jugada temprana marcada por un error defensivo local. Era el minuto 10 cuando Villahermosa, tras un buen centro de Yeray desde la derecha, batió a Nikic a placer, poniendo el 0-1 en el marcador.

Apenas un minuto después, los rojillos tuvieron la oportunidad de empatar. Marí filtró un gran pase a Bauzà, pero el delantero disparó demasiado cruzado.

Tras encajar el gol, el Mirandés dio un paso adelante y comenzó a dominar el juego, buscando el empate con una presión intensa sobre el Andorra.

Fue protagonista Nikic, que primero sacó un mano a mano ante Lautaro y después evitó un gol olímpico del Andorra, manteniendo con vida al Mirandés.

Los rojillos siguieron generando peligro. Juan Gutiérrez se incorporó al ataque y probó a Yaakobishvili con un gran cabezazo en el minuto 38 que el portero visitante logró despejar con acierto.

Nada más iniciarse la segunda mitad, el Andorra amplió su ventaja con un golazo de Sergio Molina. El medio centro aprovechó un libre directo, ajustó el balón a un palo y superó la barrera del Mirandés para poner el 0-2.

El Mirandés intentó reaccionar rápidamente y Marí dispuso de una buena oportunidad tras un pase de Juan Gutiérrez, pero el equipo visitante estaba cómodo y dominaba el ritmo del encuentro.

El Mirandés recortó distancias en el minuto 75 gracias a Javi Hernández, que volvió a mostrar su olfato goleador para firmar el 1-2 y reavivar la esperanza en Anduva.

Tras el gol, los locales se volcaron al ataque en busca del empate y Martín Pascual tuvo una clara ocasión en el minuto 85, aunque su disparo flojo fue fácilmente detenido por Yaakobishvili.

La afición rojilla empujaba y el conjunto jabato buscaba insistentemente el gol que obligara al Andorra a sufrir en los minutos finales, pero en el 88 el VAR revisó un posible penalti sobre Bauzà tras un derribo de Álvaro Martín dentro del área visitante y, después de consultar las imágenes, el colegiado decidió no señalar nada.

- Ficha técnica:

1 - Mirandés: Nikic, Hugo Novoa (Tamarit min 70), Juan Gutiérrez, Cabello, Pablo Pérez, Javi Hernández, Bauzà, Selvi Clua (Iker Córdoba min 46), Thiago Helguera (Martín Pascual min 81), El Jebari (Marino min 70), Alberto Mari.

2 - Andorra: Yaakobishvili, Carrique, Gael Alonso, Molina, Martí Vilà (Imanol García de Albéniz, min 46), Álvaro Martín, Akman (LeNormand min 60), Villahermosa, Cabanzón (Manu Nieto min 80), Cerdá (Uzkudun min 60), Lautaro de León (Minsu min 60).

Goles: 0-1, M.10: Villahermosa. 0-2, M.47: Sergio Molina. 1-2, M.74: Javi Hernández.

Árbitro: Alejandro Ojaos Varela (comité murciano). Amonestó por los locales a Alberto Mari (min 6) y Bauzà (min 90), y por los visitantes a Akman (min 19), Villahermosa (min 43) y Molina (min 48).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 22 de la Liga Hypermotion disputado en el Estadio de Anduva ante 3.048 espectadores. EFE

vfr/mr/ism

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Cruz Roja asiste el "sufrimiento creciente" de las familias tras el accidente en Córdoba

Infobae

Illa sale de la UCI tras pasar una buena noche y evolucionar favorablemente

Infobae

La Guardia Civil concluye la inspección de los coches 7 y 8 descarrilados del tren Iryo

Infobae

Antonio Banderas dirige un 'Godspell' castizo muy espiritual, sin voluntad de evangelizar

Infobae

Rueda dice que con Adamuz ha revivido escenas "duras" y celebra la unión tras el accidente

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del accidente de

Última hora del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), en directo: asciende a 41 la cifra de muertos

La Audiencia Nacional niega que el acoso laboral sufrido por una guardia civil sirva para considerar una incapacidad permanente como “en acto de servicio”

Óscar Puente destaca la “infalibilidad” del AVE y asegura que el accidente de Adamuz “no tiene nada que ver” con la inversión en la red ferroviaria

El Buque de la Armada ‘Furor’ inicia un nuevo despliegue en África Occidental y el Golfo de Guinea

La DGT aumentará los controles a los conductores de autobuses escolares: medidas contra el consumo de drogas o alcohol o el cinturón obligatorio

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 1 de este 20 enero

Esto es lo que puedes cobrar según tu grado de incapacidad permanente

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Accidente ferroviario en Adamuz: qué indemnizaciones y derechos corresponden a los afectados

DEPORTES

El día que el Mónaco

El día que el Mónaco eliminó al Real Madrid de Champions en plena crisis de la era de los Galácticos

Ralf Schumacher avisa sobre el posible “desastre” en Ferrari: dos coches distintos para Charles Leclerc y Lewis Hamilton

De entrenar a un equipo de la Bundesliga a dirigir un McDonald’s: la historia de Alexander Nouri

El juego sucio que utilizó Marruecos durante la final de la Copa África: de robar la toalla al portero rival al boicot en rueda de prensa al seleccionador senegalés

Mbappé sobre la situación en el Bernabéu y Vinicius: “Si pitan, tienen que pitar a toda la plantilla”