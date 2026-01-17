Muere un conductor tras una salida de vía en Guadalix de la Sierra (Madrid)

Madrid, 17 ene (EFE).- El conductor y único ocupante de un turismo ha fallecido en la noche este viernes tras sufrir una salida de vía a la altura del municipio madrileño de Guadalix de la Sierra, ha informado esta madrugada el 112 de la Comunidad de Madrid.

El suceso tuvo lugar alrededor de las 23:20 horas del viernes en el kilómetro 4,5 de la carretera M-608, ha detallado el 112 en su cuenta de la red social X.

A la llegada de los bomberos de la Comunidad de Madrid, el vehículo se encontraba fuerza de la calzada y volcado sobre su techo.

Los sanitarios del Samur-Protección Civil han confirmado el fallecimiento del afectado.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación de lo ocurrido con la colaboración de Protección Civil. EFE