Montero: Las aritméticas parlamentarias llevan a cada uno a redefinir sus fórmulas

Huelva, 17 ene (EFE).- La vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha señalado este sábado que, en estos momentos, "las aritméticas parlamentarias llevan a que cada espacio, cada entorno que aglutina una parte del electorado está redefiniendo su fórmula y su manera de presentarse a los ciudadanos".

Monteros se ha pronunciado en Bonares (Huelva) sobre la nueva hoja de ruta propuesta recogida en el borrador del informe político del coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, que se eleva este sábado a su Coordinadora Federal y en la que propone superar la marca Sumar y marcar distancias con el PSOE.

Según la vicepresidenta, este proceso de redefinición busca "que pueda conseguir unos resultados más eficaces que los que las encuestas le puede dar".

"Para nosotros todo aquello que permita que la izquierda del Partido Socialista se pueda reordenar, pueda acudir junta, pueda ir de forma unitaria a unos comicios electorales, será mejor para los proyectos progresistas de nuestro país", ha aseverado. EFE

