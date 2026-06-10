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España instruye a militares libaneses en desactivar explosivos con prácticas en Zaragoza

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Madrid, 10 jun (EFE).- Militares españoles han instruido a miembros de las Fuerzas Armadas libanesas en desactivación de explosivos, una formación que, por primera vez, ha incluido prácticas en Zaragoza, ha informado el Estado Mayor de la Defensa (EMAD).

El primer curso de desactivación de explosivos de nivel 2 ha consistido en ocho semanas de aprendizaje intensivo, de las cuales seis han tenido lugar en Beirut y dos en el Regimiento de Pontoneros y Especialidades de Ingenieros Nº12 en Zaragoza.

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Durante dos meses, los militares libaneses han adquirido las capacidades necesarias para desempeñar con seguridad las funciones de detección, identificación, evaluación, neutralización y eliminación de dispositivos explosivos sin explotar, inestables o improvisados.

Una primera fase teórica se desarrolló en Beirut mientras que para la segunda fase los militares libaneses se desplazaron a España donde han completado la instrucción con explosivos y municiones reales.

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Una vez completada la formación impartida por los militares españoles, los libaneses deberán superar los exámenes oficiales en la Escuela Regional para el Desminado Humanitario en Líbano, ubicada en Hammana, donde podrán obtener la certificación oficial que les habilite para ejercer esta especialidad en ese país.

El curso se enmarca en las actividades del Military Technical Committee for Lebanon, organismo constituido en marzo de 2024 y del que España es miembro fundador, cuyo objetivo principal es contribuir al incremento de la eficacia y capacidad operativa de las Fuerzas Armadas libanesas. EFE

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