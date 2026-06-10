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El 60 % de la población no tiene bastantes zonas verdes, según un análisis de 10 ciudades

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Madrid, 10 jun (EFE).- Un informe elaborado por Amigas de la Tierra en diez grandes urbes españolas concluye que el 60 % de sus ciudadanos no tiene "acceso suficiente" a la naturaleza por carencia de zonas verdes próximas, especialmente si sus ingresos son bajos.

El documento, elaborado por el Grupo de investigación en arquitectura, urbanismo y sostenibilidad de la madrileña Universidad Politécnica, analiza las ciudades de Madrid, Valencia, Zaragoza, Sevilla, Palma de Mallorca, Valladolid, Badajoz, Orense, Santiago de Compostela e Ibiza en función de la regla 3-30-300 recomendada por la Organización Mundial de la Salud: poder ver 3 árboles desde la ventana, un 30 % de cobertura vegetal en el barrio y un parque de al menos una hectárea a no más de 300 metros.

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Las ciudades con peor cobertura efectiva son Badajoz, Orense y Valencia: en la primera de ellas, cerca del 70 % de la población no dispone de una gran zona verde y, en las otras dos, el porcentaje es de casi el 80 %, a pesar de que según apunta la ong conservacionista "la naturaleza urbana es un elemento central de la adaptación al cambio climático" y es "capaz de regular el impacto de las olas de calor y a la vez contribuir a generar espacios de ocio y bienestar físico y mental".

Renaturalizar, afirma, permite reducir la temperatura para escapar de las temperaturas elevadas extremas, mejorar la calidad del aire, generar espacios de encuentro y ocio colectivo, mejorar la salud física y mental, crear ecosistemas con flora y fauna propias y fomentar no sólo el contacto sino el respeto por la naturaleza.

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En los barrios con menor renta de las ciudades estudiadas, la superficie de zona verde por habitante es inferior a la de los que tiene mayores ingresos debido a la mayor densidad poblacional, una situación que "es preocupante principalmente para las personas más vulnerables" y en el caso de las olas de calor, según el responsable de Biodiversidad y territorio de Amigas de la Tierra, Miguel Díaz.

Por ello, estas áreas se consideran "de acción prioritaria" porque es "urgente renaturalizar no sólo desde un punto de vista ecológico sino como una herramienta de bienestar" y adaptación a las altas temperaturas.

En este sentido, plantean una serie de propuestas de acción como la creación de itinerarios verdes peatonales hacia parques, jardinería verde y modular, reverdecimiento de plazas duras, cubiertas verdes accesibles, uso temporal de solares vacíos, reapertura y naturalización de grandes recintos cerrados, unión de espacios verdes fragmentados y diseño de corredores verdes.

Realizar una planificación integral, estructural y a diversas escalas resulta, según Amigas de la Tierra, "indispensable para que las propuestas no se limiten a ocupar vacíos urbanos sino que configuren un sistema ecológico conectado y funcional".

Para ilustrar la iniciativa, la ong aporta ejemplos concretos de obras urbanas y rediseño en casi todas las localidades analizadas: en Puente de Vallecas (Madrid), Quatre Carreres (Valencia), Macarena (Sevilla), casco histórico (Zaragoza), Son Canals (Palma de Mallorca), Delicias Canterac (Valladolid), Los Colorines (Badajoz), O Vinteún (Orense) y Ca n'Escandell (Ibiza).

A ello, Díaz suma la demanda de construcción de refugios climáticos comunitarios y la reclamación de políticas de vivienda justas que "eviten que reverdecer las ciudades pueda suponer la expulsión de las personas de sus casas debido a la especulación". EFE

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