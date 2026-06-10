El novelista inglés Julian Barnes gana el Premio Princesa de Asturias de las Letras

Oviedo (España), 10 jun (EFE).- El escritor Julian Barnes (Leicester, Inglaterra, 1946), uno de los novelistas más influyentes en lengua inglesa de las últimas décadas, ha sido galardonado este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026, al que optaban 37 candidaturas de 24 nacionalidades.

Su obra "reelabora con mirada europeísta la historia de la literatura, el arte, la música, e incluso la gastronomía hasta alcanzar un estilo único que lo singulariza dentro de una generación de escritores británicos especialmente brillantes que ha marcado la historia de la literatura contemporánea", señala el fallo del jurado.

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Barnes pertenece a la generación de escritores británicos surgidos a finales de la década de los sesenta y principios de los setenta como Martin Amis, Salman Rushdie o Ian McCewan, y een enero de este año publicó 'Despedidas' (Anagrama), una obra sobre la memoria, la vejez y el amor, que anunció que será su último libro.

Autor de novelas como 'El loro de Flaubert', 'Hablando del asunto' y 'Nada que temer', una exploración de la muerte tras enviudar en 2008 de quien fue también su agente literaria, Pat Kavanagh, fue un firme opositor al Brexit y afirma sentirse más inglés que británico por las implicaciones imperiales del término. EFE

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