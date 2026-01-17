Illa, "en buen estado" tras una indisposición haciendo deporte aunque se somete a pruebas

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha sufrido una indisposición tras practicar deporte este sábado por la mañana y está "en buen estado" aunque se somete a pruebas en un centro hospitalario,

Fuentes cercanas han explicado a Europa Press que no está ingresado en el centro hospitalario, sino que simplemente le hacen pruebas allí.

Las pruebas sirven para "valorar una posible afectación muscular", según había informado en un comunicado la Oficina del presidente este sábado por la tarde.

De momento ha suspendido su agenda, incluida su participación en la Media Maratón de Granollers (Barcelona) de este domingo por la mañana.

Illa había visitado este mismo sábado por la mañana el Ayuntamiento de Ascó (Tarragona).