Illa, "en buen estado" tras una indisposición haciendo deporte aunque se somete a pruebas

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha sufrido una indisposición tras practicar deporte este sábado por la mañana y está "en buen estado" aunque se somete a pruebas en un centro hospitalario,
Fuentes cercanas han explicado a Europa Press que no está ingresado en el centro hospitalario, sino que simplemente le hacen pruebas allí.
Las pruebas sirven para "valorar una posible afectación muscular", según había informado en un comunicado la Oficina del presidente este sábado por la tarde.
De momento ha suspendido su agenda, incluida su participación en la Media Maratón de Granollers (Barcelona) de este domingo por la mañana.
Illa había visitado este mismo sábado por la mañana el Ayuntamiento de Ascó (Tarragona).
Últimas Noticias
Mañueco pide evitar desplazamientos ante las intensas nevadas
Petro cancela su participación en el Foro de Davos para centrarse en la reunión con Trump
Salvador Illa, atendido en un hospital al sufrir una afección muscular después de entrenar
Arbeloa: "Bellingham, Vini, Fede y Mbappé son los cuatro referentes"
Moi entra por Moncayola en el once de Osasuna; Almada recupera efectivos
MÁS NOTICIAS