El Mercosur y la UE firman el acuerdo de libre comercio tras 26 años de negociaciones

Asunción, 17 ene (EFECOM).- El Mercosur y la Unión Europea (UE) firmaron este sábado, en Asunción, un histórico acuerdo de libre comercio que dará lugar a una de las mayores zonas integradas del mundo, con 720 millones de personas, tras 26 años de negociaciones. EFECOM

