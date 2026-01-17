El Elche prepara la visita del Sevilla con cinco bajas y una duda

Elche (Alicante), 17 ene (EFE).- El Elche prepara el encuentro que disputará el próximo lunes ante el Sevilla con cinco bajas en su plantilla por diferentes problemas físicos y la duda del delantero portugués André da Silva.

El atacante luso, ausente en los últimos compromisos por molestias musculares, tiene opciones de entrar en la convocatoria ante su exequipo, según confirmó el entrenador, Eder Sarabia, si mantiene la mejoría experimentada en los últimos días.

El lateral Álvaro Núñez, por problemas musculares, y el central Pedro Bigas, que sufrió un esguince de rodilla ante el Valencia en la pasada jornada, se perderán el encuentro, al igual que el delantero Rafa Mir, jugador cedido por el conjunto hispalense y máximo goleador del equipo, que se recupera de una rotura fibrilar.

Los tres futbolistas son de los más utilizados a lo largo del campeonato por Sarabia.

Tampoco estará en la citación el polivalente defensa John Chetauya, con problemas musculares, ni el lateral Héctor Fort, que fue intervenido hace unas semanas de una lesión en el hombro. EFE

