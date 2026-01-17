Espana agencias

Detenida por falsificar recetas médicas y utilizar a un menor en hurtos en Zaragoza

Zaragoza, 17 ene (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en Zaragoza a una mujer con numerosos antecedentes policiales como presunta autora de delitos de hurto, falsedad documental y uso fraudulento de recetas médicas, tras ser sorprendida robando en un comercio con la ayuda de un menor que actuaba como vigilante.

Los hechos se produjeron el pasado 14 de enero en un establecimiento comercial de la calle Unceta, cuando los empleados alertaron a la Policía al observar cómo la mujer escondía diversos artículos en un bolso colgado de un carrito de bebé y cruzaba la zona de cajas sin pagar.

La investigada estaba acompañada de dos menores, uno de los cuales realizaba tareas de vigilancia y entregaba productos para su ocultación, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Aragón.

Durante el registro, los agentes localizaron entre sus pertenencias los artículos sustraídos del comercio y varias bolsas de diferentes farmacias con una importante cantidad de medicamentos.

Ante lo inusual de la situación, se realizó una inspección más exhaustiva que reveló recetas médicas selladas y firmadas, otras en blanco y un sello profesional presuntamente robado que había sido utilizado para falsificar las prescripciones.

Las investigaciones confirmaron que el sello pertenecía a una médico que había denunciado su desaparición meses atrás y que había sido empleado de manera fraudulenta para adquirir medicamentos de prescripción obligatoria.

Entre los fármacos obtenidos ilegalmente figuran benzodiacepinas, cuyo uso indebido está relacionado con el tráfico ilegal y el consumo no terapéutico.

Los menores fueron entregados a un familiar directo que se hizo cargo de ellos, activándose los protocolos de protección al menor, y la mujer quedó en libertad tras prestar declaración en sede policial y remitirse las diligencias al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia. EFE

