Al menos una decena de afectados al incendiarse un piso en Alhendín (Granada)

Granada, 17 ene (EFE).- Al menos una decena de personas han resultado afectadas, una de ellas de carácter grave, tras incendiarse esta madrugada un piso en Ahendín (Granada) que obligó a evacuar a una veintena de inquilinos, informa el centro coordinador de emergencias 112.

A las 5:10 horas de esta madrugada el 112 recibió un primer aviso de varios ciudadanos indicando que había un incendio en un primer piso de la calle Alpujarra de este municipio del área metropolitana de Granada y que varias personas estaban pidiendo ayuda desde los balcones.

Hasta el lugar se desplazaron los bomberos, Guardia Civil, Policía Local y efectivos sanitarios, según las fuentes.

Los operativos de emergencia han confirmado que al menos una decena de personas han resultado heridas de diversa consideración, entre ellas una mujer que presenta heridas de gravedad.

Todos han sido evacuados a un centro hospitalario, entre ellos, tres menores.

Las mismas fuentes han explicado que una veintena de personas han tenido que ser evacuadas, algunas de las cuales fueron rescatadas de los balcones, donde se habían refugiado del incendio. EFE