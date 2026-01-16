Espana agencias

La lista de espera de la dependencia se redujo un 20% en 2025 y suma 152.693 personas

Guardar

Madrid, 16 ene (EFE).- La lista de espera de la dependencia se redujo un 20 % a cierre de 2025 respecto a un año antes y son 152.693 las personas pendientes de una respuesta después de seis meses, el plazo que marca la ley.

Son datos del sistema de la dependencia que atendió en 2025 a 1.635.462 personas, 141.151 más respecto a 2024, y que sigue soportando la presión demográfica que irá en aumento en los próximos años, según ha destacado la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez.

En concreto, las solicitudes crecieron un 7,4 por ciento en el último año y el tiempo medio de gestión desde la solicitud hasta la resolución de la prestación se sitúa en 341. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Izquierda Unida aboga por reeditar la coalición electoral pero con nombre distinto a Sumar

Infobae

El TSJA revoca la absolución a un 'petaquero' y lo condena a cuatro años de cárcel por esta actividad

El TSJA revoca la absolución

Illa se abre a discutir la financiación si hay alguna alternativa "concreta y viable"

Infobae

La madre de Diego Bello ratifica en el juicio en Filipinas las "amenazas de muerte" a su hijo

La madre de Diego Bello

Cesa en el Gobierno valenciano el número 3 de la Conselleria de Interior en la dana

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Investigan una posible agresión sexual

Investigan una posible agresión sexual en grupo a una mujer en Barcelona

La Policía Nacional advierte: “Si te ha llegado un Bizum de alguien desconocido, cuidado”

Un mecánico se queda con el Rolls Royce de su cliente y le piden 3 años de cárcel en Barcelona

Pere Navarro, director de la DGT, no quiere que conduzcas tu coche por el centro de la ciudad: “Vas en transporte público y si tienes prisa coges un taxi”

El PP prepara una ofensiva en el Senado y Europa para deslucir la gestión de España en Venezuela

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Despedido por quedarse con el cambio de un café de 1,60 euros: gana el juicio y recibirá 18 meses de sueldo de indemnización

El Gobierno eliminará los anuncios de alquiler que no informen del precio anterior o superen el límite en zonas tensionadas

Resultados del Super Once del Sorteo 1

Juanma Lorente, abogado: “No pidas una excedencia en tu trabajo sin saber esto”

DEPORTES

Cuartos de final de la

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey

El FC Barcelona consigue la victoria en Copa del Rey ante un incansable Racing

Marcos Llorente habla sobre su estilo de vida y responde a los que le critican: “Que a otros les incomode, no es mi problema”

Giuliano Simeone renueva con el Atlético de Madrid hasta 2030 con 500 millones de cláusula