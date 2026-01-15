Sánchez anuncia un fondo soberano para mantener el empuje de los Next Generation europeos

La puesta en marcha del fondo soberano “España crece” busca prolongar el impulso económico y reformista que han propiciado los fondos Next Generation en el país. Según informó EFECOM, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explicó que el objetivo de esta nueva iniciativa consiste en movilizar hasta 120.000 millones de euros, partiendo de una dotación inicial de 10.500 millones, que se financiarán a través de los mencionados fondos europeos y se complementarán con deuda privada e inversión tanto nacional como internacional.

Durante su intervención en la clausura del Spain Investors Day, un foro que durante dos jornadas ha centrado el debate en las perspectivas de la economía nacional y en oportunidades en sectores como la defensa, la sanidad y el ámbito digital, Sánchez detalló que la transformación actual en España no se habría alcanzado sin la financiación extraordinaria recibida desde la Unión Europea. Según publicó EFECOM, el presidente calificó a los fondos Next Generation como un ejemplo de cooperación europea ante la crisis originada por la pandemia de coronavirus, y destacó el papel motor que han ejercido en la recuperación española.

La propuesta del fondo “España crece” contempla gestionarse a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). De acuerdo con lo reportado por EFECOM, el diseño del fondo prioriza inversiones conjuntas con el sector privado mediante préstamos, avales e instrumentos de capital. Además, se definieron nueve sectores como áreas prioritarias: vivienda, energía, digitalización, inteligencia artificial, reindustrialización, economía circular, infraestructuras, agua y saneamiento, y seguridad. El objetivo de esta diversificación sectorial reside en optimizar la productividad y consolidar el crecimiento en el marco de una economía más moderna y resiliente.

De acuerdo con el anuncio realizado por Sánchez, la presentación formal del fondo tendrá lugar el próximo lunes junto al ministro de Economía, Carlos Cuerpo. El jefe del Ejecutivo enfatizó la intención estratégica de “España crece” de extender el impacto de los logros alcanzados con el Plan de Recuperación y Resiliencia más allá del año 2026, cuando concluye el marco temporal de los fondos europeos. Sánchez indicó que la prioridad reside en continuar avanzando en la transformación energética, la digitalización y en el fortalecimiento del capital humano, así como en la reindustrialización en todas las regiones.

La fuente original, EFECOM, consignó que el presidente del Gobierno subrayó la importancia de evitar una visión complaciente respecto a los avances logrados. En su intervención, Sánchez identificó como retos pendientes la reducción de la pobreza, la disminución de las desigualdades y la mejora de la accesibilidad a la vivienda. Estos desafíos forman parte de los objetivos inmediatos del Ejecutivo para el año en curso, orientados a mantener una senda de desarrollo inclusivo.

Según detalló el medio EFECOM, Sánchez argumentó que la economía española se ha convertido en un “valor refugio”, aludiendo al contexto de estabilidad social y territorial, así como a la ausencia de tensiones comerciales o riesgos geopolíticos significativos. Para el presidente, factores como la reducción de costes energéticos, la solidez de las cuentas públicas y la mejora de la cualificación laboral han permitido transformar antiguos puntos débiles en ventajas competitivas.

Durante su repaso sobre la situación actual, Sánchez abordó la compatibilidad observada entre el crecimiento del empleo y el respeto de los derechos laborales, además de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Según recogió EFECOM, hizo hincapié en que, pese a las perspectivas económicas favorables, el Gobierno considera fundamental proseguir las reformas y las inversiones para mantener el dinamismo y la cohesión social.

El medio EFECOM también citó la valoración de Sánchez respecto al nuevo fondo soberano, destacando que representa un ejercicio de soberanía nacional, en contraste con el enfoque estrictamente europeo de los Next Generation. Según el presidente, esta herramienta permitirá a España afrontar nuevos desafíos estratégicos garantizando el acceso a financiación para proyectos esenciales en todo el territorio.

En el contexto del Spain Investors Day, Sánchez reiteró que el país atraviesa una etapa de robusto crecimiento, pese a las tensiones internacionales actuales, y reiteró la voluntad del Ejecutivo de aprovechar la posición económica y social alcanzada para atraer inversiones adicionales que impulsen la transición energética y digital. Esta iniciativa, reportó EFECOM, busca reforzar la confianza en el sistema económico mediante condiciones que favorezcan la inversión, la seguridad jurídica y la estabilidad en el mercado.

La convocatoria y la exposición del fondo “España crece” se inscriben en la estrategia gubernamental de asegurar el legado de los fondos europeos y de superar la temporalidad de los recursos extraordinarios de la Unión Europea. El ICO, encargado de la gestión operativa de los recursos, desempeñará un papel central en la movilización de los recursos hacia los sectores prioritarios identificados, en coordinación con actores privados e institucionales.

A lo largo de su intervención, Sánchez manifestó el interés del Ejecutivo en aprovechar la coyuntura actual para convertir el país en un polo de atracción para la inversión internacional, subrayando que la ausencia de tensiones políticas o comerciales contribuye a un entorno económico favorable. De acuerdo con EFECOM, la inversión nacional y extranjera se considera fundamental para mantener el ritmo de crecimiento y avanzar en las metas de reindustrialización y desarrollo tecnológico.

La información difundida por EFECOM contextualiza el anuncio del fondo “España crece” dentro del proceso de transformación económica acelerado por la llegada de los fondos europeos tras la pandemia. Según las intervenciones recogidas, el Gobierno espera que el nuevo instrumento sirva como catalizador para la inversión en proyectos estratégicos y la profundización de la cohesión social y territorial.