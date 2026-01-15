Paraguay dice que tendrá un trato "especial y diferenciado" en acuerdo UE-Mercosur

La Unión Europea informó su intención de impulsar un proyecto de reglamento orientado a establecer salvaguardias para proteger a los agricultores europeos ante un posible aumento de importaciones, lo que podría incidir en las condiciones arancelarias fijadas en el acuerdo con el Mercosur. Según lo expuesto por el ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez, solo si una investigación determinara que las exportaciones paraguayas realizadas bajo las condiciones preferenciales generan un daño grave o una amenaza a la producción europea se exigiría el cumplimiento de estas medidas por parte de Paraguay. Esta protección forma parte de un trato especial que, de acuerdo con Ramírez, se extiende a varias disposiciones del acuerdo de asociación con la Unión Europea.

El medio EFECOM reportó que el canciller Ramírez detalló ante la Comisión Permanente del Congreso de Paraguay, en una sesión celebrada en medio del receso parlamentario, que su país obtuvo una serie de beneficios exclusivos en la negociación del acuerdo. Entre estos, enumeró cuotas especiales para exportar productos clave como azúcar orgánica, biocombustibles y carne porcina hacia el mercado europeo, con tarifas del 0 %. Para el azúcar orgánica, Paraguay dispondrá de una cuota exclusiva de 10.000 toneladas anuales; en el caso de los biocombustibles, se estableció una cuota de 50.000 toneladas; y para la carne porcina la cifra asciende a 1.500 toneladas adicionales a lo permitido para Brasil, Argentina y Uruguay.

De acuerdo a lo publicado por EFECOM, el ministro explicó que este trato “especial y diferenciado” responde al reconocimiento de Paraguay como país en desarrollo y a su condición de nación sin salida al mar. Además de las cuotas de exportación, Rubén Ramírez señaló que el acuerdo firmado, que se prevé suscribir el próximo sábado en Asunción, concederá a Paraguay condiciones preferenciales por ocho años en materia de reglas de origen para autopartes de fabricación nacional. De este modo, los productos del sector automotriz podrán ingresar al mercado europeo bajo un régimen de preferencias no otorgado a otros miembros del Mercosur.

El medio también indicó que Paraguay aseguró plazos adicionales para emplear instrumentos de defensa comercial y resguardar su mercado tanto respecto a los demás países del bloque sudamericano como ante la Unión Europea. El canciller Ramírez precisó que, en relación con los requisitos fitosanitarios y sanitarios, el país contará con un plazo extra de seis meses para implementar las medidas necesarias bajo normativas acordadas.

Respecto a las salvaguardias comerciales, EFECOM reportó que si el volumen de importaciones de un producto específico desde el Mercosur, incluidos los productos paraguayos, supera el 8 % respecto al promedio de los últimos tres años, podría considerarse que existe un riesgo de perjuicio grave para la producción europea. En tal caso, se lanzaría una investigación y el bloque europeo podría retirar temporalmente las preferencias arancelarias para ese bien. No obstante, el canciller insistió en que Paraguay mantendría el trato especial, exceptuando al país de la obligatoriedad de esas restricciones salvo que se demuestre un daño grave o latente originado por las exportaciones nacionales.

Por otra parte, el nuevo acuerdo de asociación entre la Unión Europea y el Mercosur abarcará aproximadamente 800 millones de consumidores y representará un producto interior bruto conjunto en torno a los 22 billones de dólares, según consignó la Comisión Europea al medio EFECOM. Con la firma prevista en Asunción, el tratado reflejará el resultado de años de negociaciones entre ambos bloques, en un intento por facilitar el comercio, eliminar barreras y brindar mejores oportunidades a los sectores económicos de cada región.

Además, EFECOM detalló que entre los aspectos destacados del pacto, Paraguay obtiene mecanismos específicos para fortalecer su posición dentro del Mercosur y en la relación con el bloque europeo, contemplando la realidad y los desafíos asociados a su desarrollo. Las preferencias en materia de cuota exportadora y el régimen especial para autopartes también buscan posicionar al país en sectores de alto valor agregado, fomentando la diversificación de su oferta comercial hacia Europa.

Durante su intervención ante los legisladores, el canciller enfatizó, según reportó EFECOM, que las condiciones alcanzadas no solo ofrecen ventajas a productos icónicos de la economía paraguaya, sino que incorporan garantías de protección frente a eventuales fluctuaciones del mercado internacional y medidas unilaterales de terceros. De esta manera, Paraguay apunta a consolidar una mayor presencia en el comercio internacional, en igualdad de condiciones respecto a otros actores, aunque partiendo de circunstancias particulares derivadas de su estatus de país sin litoral marítimo.

Según lo expuesto en la cobertura de EFECOM, la próxima firma del acuerdo reunirá a representantes de la Unión Europea y los cuatro países que integran el Mercosur: Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. La expectativa oficial es que este tratado incentive el aumento de exportaciones, promueva nuevas inversiones y contribuya al desarrollo de políticas públicas enfocadas en el bienestar social, económico y productivo de las naciones firmantes.