La Bolsa mexicana pierde un 1,12 % y se posiciona en las 66.649,28 unidades

Ciudad de México, 15 ene (EFECOM).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió este jueves un 1,12 % y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), se ubicó en los 66.649,28 puntos.

El retroceso, a contracorriente de las ganancias observadas en los mercados globales, viene luego de que alcanzara un nuevo máximo de 67.403,08 unidades, mientras en el año, el IPC acumula un avance del 3,6 %.

"En México, el IPC de la BMV cerró la sesión con una pérdida de 1,12 % perdiendo en dos de las últimas tres sesiones", comentó a EFE la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller.

Al interior del mercado mexicano, añadió la especialista, destacaron las pérdidas de las emisoras: Femsa (-3,75 %), América Móvil (-3,67 %), Pinfra (-2,92 %), Grupo Aeroportuario del Pacífico (-2,66 %) y Cemex (-2,46 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, destacó que, con este movimiento, el rendimiento acumulado de 2026 se ubica en el +3,6 %.

"Entre las 35 emisoras que integran el índice, 21 cerraron en terreno negativo", precisó el experto, quien añadió que Megacable, Grupo BMV y Orbia "registraron los avances más relevantes".

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,92 % frente al dólar, al cotizar en 17,65 unidades por billete verde, frente a los 17,81 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 272 millones de títulos por un importe de 23.851 millones de pesos (unos 1.352 millones de dólares).

De las 711 firmas que cotizaron en la jornada, 268 terminaron con sus precios al alza, 418 tuvieron pérdidas y 25 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la Promotora y Operadora de Infraestructura Pinfra (PINFRA L), con el 5,97 %; de la constructora de viviendas Grupo Ara (ARA), con el 4,21 %, y de la línea aérea Aeroméxico (AERO), con el 3,82 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el -8,51 %; de la empresa de productos de consumo frecuente Fomento Económico Mexicano (FEMSA UBD), con el -3,75 %, y del gigante de telecomunicaciones América Móvil (AMX B), con el -3,67 %. EFECOM