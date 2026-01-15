Espana agencias

La Bolsa mexicana pierde un 1,12 % y se posiciona en las 66.649,28 unidades

Guardar

Ciudad de México, 15 ene (EFECOM).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió este jueves un 1,12 % y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), se ubicó en los 66.649,28 puntos.

El retroceso, a contracorriente de las ganancias observadas en los mercados globales, viene luego de que alcanzara un nuevo máximo de 67.403,08 unidades, mientras en el año, el IPC acumula un avance del 3,6 %.

"En México, el IPC de la BMV cerró la sesión con una pérdida de 1,12 % perdiendo en dos de las últimas tres sesiones", comentó a EFE la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller.

Al interior del mercado mexicano, añadió la especialista, destacaron las pérdidas de las emisoras: Femsa (-3,75 %), América Móvil (-3,67 %), Pinfra (-2,92 %), Grupo Aeroportuario del Pacífico (-2,66 %) y Cemex (-2,46 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, destacó que, con este movimiento, el rendimiento acumulado de 2026 se ubica en el +3,6 %.

"Entre las 35 emisoras que integran el índice, 21 cerraron en terreno negativo", precisó el experto, quien añadió que Megacable, Grupo BMV y Orbia "registraron los avances más relevantes".

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,92 % frente al dólar, al cotizar en 17,65 unidades por billete verde, frente a los 17,81 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 272 millones de títulos por un importe de 23.851 millones de pesos (unos 1.352 millones de dólares).

De las 711 firmas que cotizaron en la jornada, 268 terminaron con sus precios al alza, 418 tuvieron pérdidas y 25 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la Promotora y Operadora de Infraestructura Pinfra (PINFRA L), con el 5,97 %; de la constructora de viviendas Grupo Ara (ARA), con el 4,21 %, y de la línea aérea Aeroméxico (AERO), con el 3,82 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el -8,51 %; de la empresa de productos de consumo frecuente Fomento Económico Mexicano (FEMSA UBD), con el -3,75 %, y del gigante de telecomunicaciones América Móvil (AMX B), con el -3,67 %. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Viernes, 16 de enero de 2026

Infobae

El joven cierre brasileño Lucas Farias ficha por el Jimbee Cartagena

Infobae

75-89. El Baskonia logra su primer triunfo como visitante ante el Efes de Laso

Infobae

Delcy Rodríguez anuncia la creación de dos fondos para el área social y mejora de salarios

Infobae

El Baskonia vuelve a ganar como visitante europeo 394 días después

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Vox aparta a Ortega Smith

Vox aparta a Ortega Smith de su último alto cargo nacional en el Congreso

Julio Iglesias ficha al abogado que defendió a Cristiano Ronaldo, Cristina Cifuentes o Víctor de Aldama

España enfría una respuesta militar de la UE ante la posible anexión de Groenlandia: “Tenemos que respetar el orden jurídico internacional”

Cómo la baliza V16 pasó de ser una promesa de seguridad vial a generar desconfianza entre los conductores: geolocalización, mapas públicos y retirada de homologación

Una venezolana residente en Estados Unidos logra la nacionalidad española por su origen judío tras años de negativas: realizó aportaciones económicas a la cultura sefardí

ECONOMÍA

Super Once: jugada ganadora y

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 15 enero

“La UE va a desaparecer”: Margarita Robles advierte de la necesidad de invertir en defensa para garantizar la continuidad del bloque

“Una maravillosa oportunidad en Madrid”: el piso de 17 metros cuadrados por 700 euros al mes que busca inquilino en el barrio de Malasaña

Consulta los ganadores del Sorteo 4 del Super Once hoy 15 enero del 2026

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey

El FC Barcelona consigue la victoria en Copa del Rey ante un incansable Racing

Marcos Llorente habla sobre su estilo de vida y responde a los que le critican: “Que a otros les incomode, no es mi problema”

Giuliano Simeone renueva con el Atlético de Madrid hasta 2030 con 500 millones de cláusula

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Racing de Santander y el FC Barcelona