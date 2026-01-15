Espana agencias

Ayuso alerta del "desprestigio" de la Fiscalía y espera que sea "diligente" al estudiar "todos los abusos en Moncloa"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha alertado este jueves del "desprestigio" de la Fiscalía General del Estado y espera que el organismo sea "igualmente diligente" a la hora de investigar "todos los casos de presuntos abusos que ha habido en el seno de La Moncloa".

Lo ha expresado así en declaraciones a los periodistas desde el Jardín Botánico, después de que la Fiscalía General del Estado haya dado luz verde a que el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz se incorpore a la Sección de lo Social del Ministerio Público en el Tribunal Supremo, argumentando que la sentencia que le condenó a dos años de inhabilitación por el delito de revelación de secretos solo le incapacitaba para el puesto que tenía, no para otros.

Sobre ello, la presidenta ha afirmado que es evidente que "nunca se había asistido" a este "desprestigio" de la carrera fiscal y de la institución.

"Todos aquellos que aplaudían al fiscal camino del banquillo después y antes de ser condenado pues siguen en las mismas", ha afirmado la presidenta madrileña.

EuropaPress

