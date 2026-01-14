La madre del asaltante fallecido en Inca (Mallorca): "Me ha matado a mí y a mi hija, nunca volveremos a ser los mismos"

La madre del asaltante fallecido a puñaladas en Inca ha declarado este miércoles como testigo en el juicio con jurado que juzga por homicidio al morador de la finca, señalando que el acusado "es agresivo".

"No solo ha matado a Jaume, me ha matado a mí y a mi hija, ya nunca más volveremos a ser los mismos. Se ha llevado a todas las personas que queremos a Jaume, porque podía ser un toxicómano pero no era mala persona", ha dicho la madre a preguntas de la defensa de la familia del fallecido.

Ha sido en la tercera sesión del juicio con jurado que juzga por homicidio al morador de la finca y por robo con fuerza en grado de tentativa a los otros tres asaltantes, en la que también han declarado como testigos agentes, varios vecinos y familiares del acusado.

EL ROBO SE GESTÓ EN LA CÁRCEL

Según ha explicado la madre, el robo se gestó en la cárcel entre su hijo y su compañero de celda. Este último, ha sostenido la madre, informó a la víctima de la existencia de la plantación de marihuana en la finca de Inca.

El compañero de celda conocía al cuñado del acusado, al que estuvo reclamando dinero sin éxito. Así, según ha apuntado la madre, ambos pactaron que cuando la víctima saliera de la cárcel le enseñaría la plantación de donde "podría sacar mucho dinero".

La madre ha indicado que un día antes de los hechos la víctima ya visitó la finca y al regresar a su casa le explicó que "había visto una plantación enorme". "Tuvo un primer contacto --con el morador--, le estropeó los retrovisores del coche y tomó conciencia de que era agresivo", ha dicho.

Al día siguiente, ha relatado en su declaración, su hijo salió de su casa. "Cuando marchó me metí en la habitación y debajo de la cama tenía una jeringuilla que se estaba pinchando heroína. Si iba colocado, era una presa muy fácil para matar", ha dicho.