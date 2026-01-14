El Congreso achaca infracciones graves a Vito Quiles y Bertrand Ndongo y decidirá si les suspende su acreditación

Vito Quiles podría enfrentarse a una sanción más severa si se confirma que las supuestas infracciones cometidas se han producido en más de dos ocasiones durante el último año o de manera que se vea perjudicado gravemente el funcionamiento habitual del Congreso. Tal como consignó el medio, el Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria (CCCP) considera acreditadas varias faltas graves tanto por parte de Quiles, periodista de Estado de Alarma (EDATV), como de Bertrand Ndongo, de Periodista Digital, tras los incidentes ocurridos en la Cámara Baja que fueron denunciados a finales de diciembre. La principal novedad radica en que la Mesa del Congreso evaluará este jueves los expedientes abiertos y determinará si suspende o no sus acreditaciones periodísticas conforme al reglamento interno.

Según informó el medio, la Mesa analizará los informes elevados por el Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria, órgano integrado por diputados de todos los grupos excepto el Partido Popular y Vox, así como por representantes no votantes de diversas asociaciones de periodistas. Si avanza la tramitación del expediente disciplinario, el órgano de gobierno de la Cámara designaría un letrado responsable del proceso y ofrecería plazo a los afectados para presentar alegaciones antes de decidir sobre la imposición de sanciones. El reglamento del Congreso prevé un periodo máximo de seis meses para que la Mesa resuelva si corresponde aplicar alguna de las sanciones propuestas, y deja abierta la posibilidad de que los investigados interpongan recursos.

El medio reportó que las denuncias contra Vito Quiles provienen de la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP), que presentó dos quejas formales por comportamientos distintos. En el primero de ellos, ocurrido el 11 de diciembre, el consejo determinó que Quiles grabó imágenes con su teléfono móvil en una zona para la que no contaba con la acreditación correspondiente y posteriormente difundió ese material a través de redes sociales. El informe especifica que los hechos sucedieron tras un acto institucional, cuando Quiles siguió en contra de su voluntad al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y divulgó imágenes tomadas sin autorización. El CCCP califica estos hechos como dos infracciones graves amparadas en el artículo 98.6 del Reglamento del Congreso.

En un informe adicional, redactado tras otra queja de la APP, se evaluó la actuación de Quiles el pasado 20 de noviembre. En esa ocasión, el consejo observó que el periodista tomó grabaciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una zona no autorizada y rechazó las advertencias de funcionarios y de otros periodistas acreditados, contradiciendo la expresa voluntad de Sánchez de no ser entrevistado. La difusión posterior de ese contenido en redes sociales llevó al órgano consultivo a añadir tres nuevas infracciones graves al expediente de Quiles.

Respecto al caso de Bertrand Ndongo, el procedimiento disciplinario parte de una denuncia elevada por el grupo parlamentario Sumar, referida a un incidente del 25 de noviembre en el que la portavoz Verónica Martínez Barbero ofrecía una rueda de prensa. El informe del consejo consideró verificada la comisión de dos infracciones graves al interrumpir el desarrollo del acto informativo y al desobedecer de forma consciente y reiterada las instrucciones del personal responsable. El documento firmado por el CCCP concluye que se violentó el acto y se alteró gravemente su normal desarrollo, situación que perjudicó el trabajo de otros representantes de medios de comunicación presentes. Según lo detallado por el medio, el informe añade que en el transcurso del incidente, se ejerció una notable violencia verbal contra la diputada Martínez Barbero y la periodista afectada, un comportamiento considerado impropio en el marco parlamentario.

El procedimiento interno analiza las posibles sanciones derivadas de estos hechos. Según las normas que rigen la actividad parlamentaria, la comisión de faltas graves acarrea una suspensión temporal de la credencial de periodista entre once días y tres meses, y durante ese periodo el medio de comunicación sancionado no puede acreditarse mediante otra persona. El reglamento también contempla que la reincidencia o la especial gravedad –si se han registrado eventos similares más de dos veces en un año o si se ha dañado gravemente el funcionamiento ordinario de la Cámara– eleva la calificación a muy grave, con la posibilidad de retirada de la acreditación por periodos más largos, que oscilan entre tres meses y un día hasta tres años, o incluso la revocatoria definitiva.

Según publicó el medio, los hechos señalados refuerzan la gravedad de lo ocurrido y justifican la apertura formal de los expedientes, cuyo avance dependerá de la decisión que adopte la Mesa del Congreso en su próxima sesión. De avanzar, el trámite permitirá a Vito Quiles y Bertrand Ndongo defenderse formalmente antes de la resolución final. El proceso instituido por el reglamento del Congreso busca preservar el orden y el correcto desempeño de la labor periodística en la sede parlamentaria, involucrando también a asociaciones profesionales y garantizando el derecho a recurso ante eventuales sanciones.