Espana agencias

El Congreso achaca infracciones graves a Vito Quiles y Bertrand Ndongo y decidirá si les suspende su acreditación

La Mesa analizará este jueves los expedientes por presuntas faltas detectadas tras incidentes ocurridos en la Cámara Baja, lo que podría derivar en la pérdida temporal de las credenciales periodísticas para ambos implicados según el reglamento vigente

Guardar

Vito Quiles podría enfrentarse a una sanción más severa si se confirma que las supuestas infracciones cometidas se han producido en más de dos ocasiones durante el último año o de manera que se vea perjudicado gravemente el funcionamiento habitual del Congreso. Tal como consignó el medio, el Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria (CCCP) considera acreditadas varias faltas graves tanto por parte de Quiles, periodista de Estado de Alarma (EDATV), como de Bertrand Ndongo, de Periodista Digital, tras los incidentes ocurridos en la Cámara Baja que fueron denunciados a finales de diciembre. La principal novedad radica en que la Mesa del Congreso evaluará este jueves los expedientes abiertos y determinará si suspende o no sus acreditaciones periodísticas conforme al reglamento interno.

Según informó el medio, la Mesa analizará los informes elevados por el Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria, órgano integrado por diputados de todos los grupos excepto el Partido Popular y Vox, así como por representantes no votantes de diversas asociaciones de periodistas. Si avanza la tramitación del expediente disciplinario, el órgano de gobierno de la Cámara designaría un letrado responsable del proceso y ofrecería plazo a los afectados para presentar alegaciones antes de decidir sobre la imposición de sanciones. El reglamento del Congreso prevé un periodo máximo de seis meses para que la Mesa resuelva si corresponde aplicar alguna de las sanciones propuestas, y deja abierta la posibilidad de que los investigados interpongan recursos.

El medio reportó que las denuncias contra Vito Quiles provienen de la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP), que presentó dos quejas formales por comportamientos distintos. En el primero de ellos, ocurrido el 11 de diciembre, el consejo determinó que Quiles grabó imágenes con su teléfono móvil en una zona para la que no contaba con la acreditación correspondiente y posteriormente difundió ese material a través de redes sociales. El informe especifica que los hechos sucedieron tras un acto institucional, cuando Quiles siguió en contra de su voluntad al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y divulgó imágenes tomadas sin autorización. El CCCP califica estos hechos como dos infracciones graves amparadas en el artículo 98.6 del Reglamento del Congreso.

En un informe adicional, redactado tras otra queja de la APP, se evaluó la actuación de Quiles el pasado 20 de noviembre. En esa ocasión, el consejo observó que el periodista tomó grabaciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una zona no autorizada y rechazó las advertencias de funcionarios y de otros periodistas acreditados, contradiciendo la expresa voluntad de Sánchez de no ser entrevistado. La difusión posterior de ese contenido en redes sociales llevó al órgano consultivo a añadir tres nuevas infracciones graves al expediente de Quiles.

Respecto al caso de Bertrand Ndongo, el procedimiento disciplinario parte de una denuncia elevada por el grupo parlamentario Sumar, referida a un incidente del 25 de noviembre en el que la portavoz Verónica Martínez Barbero ofrecía una rueda de prensa. El informe del consejo consideró verificada la comisión de dos infracciones graves al interrumpir el desarrollo del acto informativo y al desobedecer de forma consciente y reiterada las instrucciones del personal responsable. El documento firmado por el CCCP concluye que se violentó el acto y se alteró gravemente su normal desarrollo, situación que perjudicó el trabajo de otros representantes de medios de comunicación presentes. Según lo detallado por el medio, el informe añade que en el transcurso del incidente, se ejerció una notable violencia verbal contra la diputada Martínez Barbero y la periodista afectada, un comportamiento considerado impropio en el marco parlamentario.

El procedimiento interno analiza las posibles sanciones derivadas de estos hechos. Según las normas que rigen la actividad parlamentaria, la comisión de faltas graves acarrea una suspensión temporal de la credencial de periodista entre once días y tres meses, y durante ese periodo el medio de comunicación sancionado no puede acreditarse mediante otra persona. El reglamento también contempla que la reincidencia o la especial gravedad –si se han registrado eventos similares más de dos veces en un año o si se ha dañado gravemente el funcionamiento ordinario de la Cámara– eleva la calificación a muy grave, con la posibilidad de retirada de la acreditación por periodos más largos, que oscilan entre tres meses y un día hasta tres años, o incluso la revocatoria definitiva.

Según publicó el medio, los hechos señalados refuerzan la gravedad de lo ocurrido y justifican la apertura formal de los expedientes, cuyo avance dependerá de la decisión que adopte la Mesa del Congreso en su próxima sesión. De avanzar, el trámite permitirá a Vito Quiles y Bertrand Ndongo defenderse formalmente antes de la resolución final. El proceso instituido por el reglamento del Congreso busca preservar el orden y el correcto desempeño de la labor periodística en la sede parlamentaria, involucrando también a asociaciones profesionales y garantizando el derecho a recurso ante eventuales sanciones.

Temas Relacionados

CongresoVito QuilesBertrand NdongoEstado de AlarmaCámara BajaEspañaSumarInfracciones gravesPeriodistasMesa del CongresoEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Gamarra destaca el compromiso del PP para que las agresiones a policías sean contempladas como "eurodelito"

La propuesta presentada en Bruselas busca que agentes sean reconocidos a nivel comunitario como grupo de alto riesgo, lo que permitiría reforzar su protección jurídica y mejorar condiciones laborales, tras recientes sucesos que han impulsado este debate en Europa

Gamarra destaca el compromiso del

Ábalos y Koldo dejan de compartir celda en Soto del Real un día antes de que el Supremo decida si siguen en la cárcel

Fuentes jurídicas confirman que ambos implicados en la investigación dejan atrás la convivencia en la misma habitación tras solicitar su liberación ante el alto tribunal, el cual evaluará si continúa la detención preventiva mañana jueves

Ábalos y Koldo dejan de

Basset dice que a las 18.13 del 29-O propuso un texto de Es Alert y que desconocía retirada de bomberos del Poyo

Basset dice que a las

Robles replica a Feijóo que "no sabe nada" de defensa y le pide que no la use para sacar rédito político

La titular de Defensa acusa al dirigente del PP de desconocer la situación internacional y cuestiona sus críticas sobre la política de seguridad, mientras pide evitar la instrumentalización partidista ante el inminente encuentro entre Sánchez y Feijóo en La Moncloa

Robles replica a Feijóo que

Prisión sin fianza para los cinco detenidos por el hallazgo de 200 kilos de cocaína en un contenedor del Puerto de Vigo

Fuentes judiciales confirmaron que los cinco arrestados, de nacionalidad extranjera, enfrentan cargos por tráfico de sustancias y pertenencia a grupo criminal tras la incautación de droga en un carguero procedente de Sudamérica en Galicia

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Fiscalía de la Audiencia

La Fiscalía de la Audiencia Nacional acuerda tomar declaración como testigos protegidas a las denunciantes de Julio Iglesias

Estos son los siete magistrados que formarán el tribunal que juzgará a Ábalos, Koldo y Aldama: dos de ellos condenaron al ex fiscal general

España reclama a la Unión Europea “reaccionar” ante las amenazas de Trump a Groenlandia: “No puede ser un actor secundario”

La Policía Nacional detiene a uno de sus agentes por una presunta agresión sexual a una compañera en prácticas después de una comida de Navidad

La Policía Nacional detiene a un menor “muy radicalizado” con los postulados de la organización terrorista DAESH tras un altercado con los agentes

ECONOMÍA

Sorteo 3 de la Triplex

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Pedro Sánchez califica de “urgente” el problema del relevo generacional en el campo y propone destinar el 10% de la PAC a jóvenes agricultores

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 3 HOY 14 de enero 2026

Sorteo 2 del Super Once: números ganadores HOY 14 de enero 2026

Super Once: jugada ganadora del Sorteo 1 este miércoles 14 de enero 2026

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Real Madrid y el Albacete

El Real Madrid comparte la primera lista de convocados de Arbeloa para el partido de Copa del Rey: cuatro descansos sorpresa y cinco canteranos

El Albacete será la primera prueba de Arbeloa como nuevo entrenador del Real Madrid: los partidos que empezarán a medirle

Pedja Mijatovic sobre la destitución de Xabi Alonso: “Quizás no es un problema de entrenadores, sino de la plantilla, que ha perdido hambre y ganas”

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el Deportivo en Copa del Rey