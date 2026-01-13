Mónica García acusa a Israel de violar de nuevo las normas internacionales tras el ataque a tropas españolas en Líbano

La intervención de la ministra de Sanidad española, Mónica García, tras el ataque registrado en la frontera entre Líbano e Israel, ha incluido un llamado a la comunidad internacional para responder ante lo que considera un acto de agresión cometido contra personal español desplegado en la misión de paz de Naciones Unidas en el sur del Líbano. García recurrió a la red social X para denunciar lo que describió como la impunidad con la que opera Israel, responsabilizándolo de un nuevo incumplimiento de acuerdos y leyes internacionales mediante acciones militares contra efectivos vinculados a las fuerzas de paz asignadas a la zona.

Según publicó el medio, la ministra vinculó el ataque al contexto de violencia que vive la región y remarcó su condena a la actuación israelí, a la que atribuyó la realización de lo que definió como “un genocidio atroz contra Palestina”. García enfatizó la presencia de soldados españoles como parte del contingente de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL), identificándolos como “cascos azules”, y sostuvo que la comunidad internacional no puede permanecer inactiva ante la magnitud de hechos como el ocurrido el lunes.

El Estado Mayor de la Defensa de España detalló que la agresión sucedió en la tarde del lunes, alrededor de las 16.30, momento en que tres carros de combate israelíes cruzaron la línea que delimita la zona de seguridad bajo control del ejército israelí dentro del territorio libanés. El medio informó que, en respuesta a la presencia de estos vehículos fuera de dicha zona, una patrulla española de la Brigada Este de la FINUL se desplazó hasta el sur de la localidad de El Khiam con el objetivo de monitorizar sus movimientos.

En ese instante, los tanques abrieron fuego y realizaron tres disparos de cañón. El Estado Mayor de la Defensa señaló que los proyectiles impactaron a distancias de 150 metros y de 380 metros del emplazamiento de la patrulla española. De acuerdo con los datos suministrados por la fuente militar y reproducidos por el medio, no se registraron heridos durante el incidente. La patrulla española recibió la orden de replegarse a una ubicación segura mientras los carros de combate israelíes realizaron una retirada progresiva hacia su base de retaguardia.

Tras completarse la maniobra de alejamiento, y en ausencia de nuevas hostilidades, la unidad española regresó a la Base Miguel de Cervantes, situada en Marjayún. El medio subrayó que este episodio afecta directamente al contingente español y mantiene la tensión existente en esa franja fronteriza, donde las misiones de Naciones Unidas actúan como fuerzas de interposición entre las partes enfrentadas.

Diversas voces, incluida la de la ministra García, han señalado la relevancia del incidente por producirse en el marco de operaciones internacionales de mantenimiento de la paz y porque supone una amenaza a la seguridad del personal militar de países terceros desplegado bajo mandato de la ONU. García insistió en la necesidad de que organismos multilaterales respondan eficazmente a situaciones de esta naturaleza, reiterando la responsabilidad legal de Israel respecto a la seguridad de las fuerzas destacadas en el área y la obligación internacional de proteger a los efectivos que integran las misiones de paz.

La situación, según reportó el medio, se produce en un contexto de elevada hostilidad entre fuerzas israelíes y grupos armados presentes en el sur de Líbano, lo que incrementa el nivel de riesgo para las patrullas internacionales a cargo de la supervisión y custodia de zonas desmilitarizadas. El mensaje emitido por la ministra evidenció preocupación por una posible escalada que complique las tareas de la FINUL y llamó al cese de acciones armadas que ponen en peligro la labor humanitaria y de estabilización de la misión.

Mientras tanto, el Estado Mayor de la Defensa reiteró, según consignó el medio, que el despliegue de batallones españoles en la zona se mantiene bajo estrictas medidas de seguridad, con protocolos establecidos para responder ante incidentes de esta naturaleza y mantener la integridad de los militares. Foros internacionales y personalidades políticas, de acuerdo con el seguimiento de la cobertura mediática, han manifestado su inquietud ante lo ocurrido y evalúan solicitar explicaciones y medidas que prevengan la repetición de ataques contra fuerzas multinacionales en el terreno.