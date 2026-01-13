Espana agencias

La Bolsa de Londres cierra casi plana (-0,03 %) y rompe su racha de récords

Guardar

Londres, 13 ene (EFECOM).- La Bolsa de Londres cerró este martes prácticamente plana, con una leve bajada del 0,03 %, y rompió la racha de récords de las dos últimas sesiones tras las noticias de la desaceleración de la inflación en EE.UU. y la revisión al alza de las previsiones de crecimiento global del Banco Mundial.

El índice principal londinense, el FTSE-100 o 'footsie', retrocedió 3,35 puntos hasta los 10.137,35 enteros; mientras que el índice secundario, o FTSE-250, que aglutina a empresas más pequeñas -generalmente británicas-, perdió su marca histórica de 23.000 puntos y cayó un 0,46 % o 104,89 puntos, hasta los 22.931,97.

En las últimas dos sesiones, el FTSE-100 había registrado dos récords al cierre, impulsados principalmente por las cotizadas del sector minero, y el FTSE-250 había alcanzado su máximo histórico.

Entre las más perjudicadas de la sesión en el parqué londinense estuvieron las empresas de tecnología médica, como Smith and Nephew y Convatec, que descendieron un 4,07 % y un 3,28 % respectivamente; así como la minorista de bricolaje Kingfisher, que perdió un 3,72 %.

Por el contrario, las más beneficiadas de la jornada fueron el grupo de hostelería Whitbread, que escaló un 7,08 %, junto al fondo de inversión Pershing Square Holdings, que sumó un 2,71 % y la petrolera BP, que agregó un 2,41 %. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La Bolsa de Milán baja un 0,45 % tras la publicación del dato de inflación en EE.UU.

Infobae

Abascal considera "una contradicción insoportable" para Feijóo la próxima reunión en Moncloa sobre Ucrania

Santiago Abascal ha criticado duramente al líder del PP por reunirse con Pedro Sánchez para tratar asuntos exteriores, acusándolo de incoherencia y de legitimar al Gobierno con sus acuerdos, lo que ha generado controversia entre simpatizantes de ambos partidos

Abascal considera "una contradicción insoportable"

El DAX 40 alemán sube un 0,06 % tras la inflación de EEUU

Infobae

Miles de portugueses protestan y exigen retirar la reforma laboral con casi 190.000 firmas

Infobae

El embajador iraní reconoce ante Exteriores el derecho a la protesta pero denuncia que terroristas se aprovechan de ello

Tras ser convocado en Madrid, el representante diplomático de Irán subrayó ante funcionarios españoles que el país defiende libertades fundamentales, aunque denuncia infiltración de grupos violentos en recientes protestas, mientras España exige respeto a los derechos civiles

El embajador iraní reconoce ante
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Inspección de la Fiscalía

La Inspección de la Fiscalía avala la reincorporación de Álvaro García Ortiz a la carrera fiscal: trabajará en la Sección Social del Supremo

Elecciones de Aragón 2026: estos son los nueve candidatos a presidir la región

La ministra de Igualdad mantiene una reunión discreta con la mujer que denunció a Adolfo Suárez por presuntas agresiones sexuales

La Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga ya a Julio Iglesias por la denuncia de dos mujeres por presunta trata de personas y abusos sexuales

Ayuso no retirará la Medalla de Oro de la Comunidad a Julio Iglesias, acusado de agresiones sexuales: “Es el cantante más universal de todos”

ECONOMÍA

Cataluña obligará a indicar en

Cataluña obligará a indicar en los anuncios de alquiler si una vivienda pertenece a un gran tenedor

Super Once: los números ganadores del Sorteo 4 este martes 13 de enero 2026

¿Dónde se va el dinero de los españoles? La vivienda, la cesta de la compra y la energía ya se come el 43% de sus ingresos

Triplex de la Once: números ganadores del sorteo 3 HOY martes 13 de enero 2026

Bélgica bloquea 482 millones a España por los recortes a las renovables realizados por Zapatero y Rajoy

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver el partido de Copa de Rey entre el Deportivo de La Coruña y el Atlético de Madrid

El recuerdo de ‘Jimmy’ sigue muy presente en las filas rojiblancas 10 años después de la tragedia y marca el partido de Copa del Rey entre el Atlético y el Deportivo

Xabi Alonso, el ‘gentleman’ del centro del campo y genio del banquillo que se quedó sin tiempo en el Real Madrid

Las reacciones de la prensa internacional ante la salida de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid

Las promesas incumplidas de Xabi Alonso en el Real Madrid: de encender a la afición a transmitir alegría sobre el campo