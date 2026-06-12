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Los accidentes laborales dejan 231 muertes hasta abril, 5 menos que en 2025

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Madrid, 12 jun (EFE).- Los accidentes laborales dejaron 231 trabajadores fallecidos en los cuatro primeros meses del año, 5 personas menos que en el mismo periodo del año pasado, según los datos de siniestralidad laboral actualizados este viernes por el Ministerio de Trabajo.

De estas muertes en el trabajo, 190 fueron en jornada laboral, 3 menos que hace un año, y 41 'in itínere', en la ida o la vuelta al lugar de trabajo, 2 menos.

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Por régimen laboral, los 211 accidentes mortales entre asalariados suponen 11 menos que un año antes, mientras que los 20 entre autónomos representan 6 más.

La principal causa de las muertes en jornada fueron infartos, derrames cerebrales y otras causas estrictamente naturales, con 82 fallecimientos, 3 menos que el pasado año, seguida de golpes como resultado de una caída del trabajador, con 34 muertes, 5 más.

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Dentro de la jornada laboral, 181 fallecidos fueron hombres (1 menos) y 9, mujeres (2 menos).

Por sectores, los servicios acaparan el mayor número, con 95 muertes en el trabajo (3 más), seguido de la construcción con 53 (1 menos), la industria con 25 (6 menos) y el sector agrario con 17 (1 más).

De los 41 accidentes mortales en desplazamientos, 37 fallecidos fueron hombres (6 más) y 4, mujeres (8 menos), siendo la principal causa los accidentes de tráfico, con 33 muertes (1 menos). EFE

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