Cae una red que facilitaba la entrada de dominicanos con documentación fraudulenta

Barcelona, 12 jun (EFE).- La Policía Nacional ha desarticulado en Manresa (Barcelona) una red que facilitaba la entrada irregular de migrantes dominicanos con documentación fraudulenta, por la que pagaban unos 5.000 euros, y ha detenido a seis personas, entre ellas el líder de la banda, que se encuentra en prisión provisional.

Además, durante los registros practicados en los domicilios de los detenidos los agentes hallaron 8.000 plantas de marihuana, dinero en efectivo, teléfonos móviles y vehículos, y se procedió al bloqueo de nueve cuentas bancarias, según ha informado este viernes la Policía Nacional en un comunicado.

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La organización facilitaba pasaportes colombianos obtenidos de forma fraudulenta para permitir el acceso irregular de ciudadanos dominicanos al espacio Schengen sin necesidad de visado.

La investigación ha permitido esclarecer cerca de una treintena de casos de migración irregular.

La organización aprovechaba la legislación de Colombia para obtener documentación auténtica expedida de forma fraudulenta, ya que los nacionales de ese país están exentos de visado para entrar en territorio europeo, mientras que los ciudadanos de República Dominicana sí necesitan autorización previa (visado).

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La investigación policial comenzó en agosto de 2025 tras recibirse información a través de los mecanismos de cooperación internacional, concretamente desde el Centro de Trata y Tráfico de Personas de Ameripol, sobre la existencia de una organización criminal asentada tanto en España como en Colombia dedicada a introducir irregularmente ciudadanos dominicanos en Europa utilizando documentos colombianos obtenidos de manera fraudulenta.

La investigación permitió constatar cómo los migrantes viajaban inicialmente desde República Dominicana hasta Colombia utilizando sus documentos auténticos dominicanos. Una vez allí, los miembros de la organización asentados en ese país facilitaban la obtención fraudulenta de documentación colombiana auténtica.

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Para completar el proceso, la organización criminal se encargaba de gestionar tanto la obtención de la documentación fraudulenta como las reservas y desplazamientos internacionales necesarios para llegar a Europa. Por estas gestiones y por la organización integral del viaje, los migrantes abonaban a la red cantidades que rondaban los 5.000 euros por persona.

La banda utilizaba una compleja ruta internacional para introducir a los migrantes en Europa, con múltiples escalas para dificultar la detección policial.

Tras obtener los documentos colombianos, los migrantes viajaban a Perú, donde estampaban sellos de entrada y salida en los pasaportes con el objetivo de dotarlos de una apariencia de autenticidad y normalidad documental. Posteriormente se desplazaban hasta Brasil.

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Desde allí trataban de viajar directamente a España o bien utilizaban rutas alternativas a través de Casablanca (Marruecos) con destino a Europa. EFE