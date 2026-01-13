EE.UU. emitió en 2025 un 2,4 % más gases de efecto invernadero por centros de datos y frío

El informe de Rhodium Group advierte sobre una “desaceleración sustancial” en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de Estados Unidos en el periodo proyectado hasta 2035, atribuyéndola principalmente a modificaciones en créditos fiscales impulsadas por el Congreso en el proyecto de ley de reconciliación presupuestaria de 2025 y a la anulación de regulaciones climáticas durante la Administración del presidente Donald Trump. Según publicó EFECOM, la firma señala que la evolución reciente de las emisiones estuvo marcada por aumentos en sectores vinculados con el uso intensivo de electricidad y combustibles fósiles, así como por condiciones meteorológicas inusualmente frías.

De acuerdo con el informe divulgado por Rhodium Group este martes, Estados Unidos incrementó un 2,4 % sus emisiones de gases de efecto invernadero en 2025, fenómeno relacionado tanto con la expansión de los centros de datos y la minería de criptomonedas como con un invierno más frío, que elevó la demanda de energía en los edificios comerciales y residenciales. El documento destacó que Texas, el Atlántico Medio y el Valle de Ohio reunieron la concentración más alta de crecimiento en el consumo eléctrico, al tiempo que la necesidad de calefacción en los hogares causó un aumento del 2,2 % en la demanda residencial de electricidad. La mayoría de estos hogares continúa dependiendo del gas natural y otros combustibles fósiles, situación que impulsó un alza del 6,8 % en las emisiones directas por el uso de combustibles para calefacción.

EFECOM detalló que la combinación entre incremento del precio del gas natural y el aumento en el consumo energético incentivó una mayor generación de electricidad a partir del carbón, con el consiguiente aumento del 3,8 % en las emisiones producidas por este sector. Este cambio energético evidencia un retroceso en la tendencia anterior de reducción paulatina de la participación del carbón en la matriz energética, en contraposición a los esfuerzos de transición hacia fuentes renovables.

Rhodium Group informó que, aunque las políticas aplicadas durante el gobierno de Donald Trump no impactaron de forma directa y significativa en las cifras de emisiones durante el año 2025, el análisis proyecta que sus efectos podrían amplificarse en los próximos años. En este sentido, la firma estima que para 2035 las emisiones de GEI descenderán entre un 26 % y un 35 % respecto a los niveles de 2005, porcentaje catalogado por la propia entidad como una “desaceleración sustancial” en comparación con las tendencias y previsiones establecidas previamente para 2024.

El informe también vincula esta desaceleración con cambios legislativos y políticos, entre ellos las modificaciones en los incentivos fiscales federales y la derogación de reglamentaciones climáticas impulsadas por la actual Administración. Según especificó EFECOM, la ausencia de nuevos créditos fiscales podría frenar el crecimiento de los vehículos eléctricos en Estados Unidos, mientras la falta de regulaciones seguiría debilitando los actuales incentivos para la transición a tecnologías limpias.

Además, el informe de Rhodium Group denuncia que el actual gobierno estadounidense suspendió la recopilación y publicación de una amplia gama de datos sobre emisiones de gases de efecto invernadero y sobre cambio climático. La firma sostiene que la “hostilidad” gubernamental hacia la recopilación de datos sobre cambio climático podría dificultar el acceso a inventarios oficiales durante esta administración. “Dada la hostilidad del Gobierno con respecto a la recopilación de datos relacionados con el cambio climático, es posible que no recibamos más inventarios durante esta administración”, cita EFECOM a los autores del informe.

Las decisiones políticas recientes incluyen, según reportó EFECOM, la retirada de Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales, varias de ellas clave en ámbitos medioambientales, como el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) y la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA). Además, en 2025, Estados Unidos formalizó su desvinculación del Acuerdo de París sobre cambio climático.

El pronóstico formulado por Rhodium Group genera inquietud sobre la capacidad de Estados Unidos para cumplir compromisos internacionales de reducción de emisiones y apoyar la lucha global contra el cambio climático. Las proyecciones apuntan a que la ralentización en la disminución de los GEI, combinada con cambios regulatorios y menor disponibilidad de datos oficiales, podría tener implicancias notables en el seguimiento de las metas ambientales fijadas tanto a nivel nacional como internacional.

El informe señala que, aunque la intensidad de las políticas federales no afectó drásticamente las emisiones en 2025, la dinámica entre el desarrollo de infraestructuras tecnológicas, el uso energético creciente y las condiciones climáticas extremas determinó la trayectoria al alza de las emisiones de gases de efecto invernadero. EFECOM detalla que el sector eléctrico se mantuvo especialmente sensible frente a las fluctuaciones del precio del combustible, recurriendo al carbón como alternativa frente al encarecimiento del gas natural, mientras que la minería de criptomonedas y la expansión de los centros de datos introdujeron nuevas presiones sobre la demanda energética.

El impacto de un invierno especialmente frío se reflejó en el incremento de la demanda residencial de calefacción, traducido en un aumento considerable en las emisiones derivadas del uso de combustibles fósiles. Rhodium Group enfatizó que la combinación de estos factores provocó retrocesos temporales respecto a la reducción de emisiones, a la vez que el marco regulatorio vigente y los cambios en la política federal podrían marcar los ritmos de los próximos años.

La publicación de este informe se produce después del anuncio de la retirada de Estados Unidos de múltiples organismos internacionales relevantes para el monitoreo y la cooperación climática. EFECOM subraya que las consecuencias de estas decisiones podrían repercutir también en la calidad y en la continuidad de los informes, así como en la transparencia de las estadísticas y el avance de políticas de mitigación del cambio climático.