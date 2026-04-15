Muere Curro Sanjosé, leyenda del Sevilla

Sevilla, 15 abr (EFE).- Curro Sanjosé, 'VIII Dorsal de Leyenda' del Sevilla, ha muerto en la capital hispalense a los 73 años, ha informado el club sevillista, en el que el racial lateral zurdo jugó 16 temporadas en las que disputó 373 partidos oficiales.

Francisco Sanjosé García, octavo jugador con más partidos oficiales con la camiseta del Sevilla, fue lo que se conoce como jugador de un solo equipo, el Sevilla, al que llegó tras dos años en el Alcalá y en el que debutó con dieciciete años en Pontevedra, a las órdenes de Max Merkel en un partido copero.

Una temporada después, en la 1971/72, llegó el estreno liguero en el Camp Nou de la mano del griego Dan Georgiadis y, desde ese momento, no tardó en hacerse el dueño del lateral izquierdo del equipo, en el que permaneció de forma ininterrumpida hasta la 1985/86.

Tras colgar las botas, el club le rindió homenaje con un partido en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Nacional de Montevideo en agosto de 1986 y, posteriormente, siguió vinculado a los veteranos y mundo de las peñas, acudiendo a todos los actos a los que se le requería. EFE